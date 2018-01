La Banque Postale AM : nouveau directeur pour la gestion Taux, crédit, assurance et convertibles

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Banque Postale Asset Management (LBPAM) a annoncé la nomination d’Alexandre Caminade en qualité de Directeur de la gestion Taux, crédit, assurance et convertibles. Il a rejoint LBPAM en septembre 2017 en tant que responsable des gestions crédits, il a depuis le 2 janvier 2018 la responsabilité de la gestion Fixed Income. Alexandre Caminade succède ainsi à Iain Bremner, récemment nommé à tête de la Direction de la recherche du gestionnaire d'actifs, nouvellement créée.CFA Charterholder, titulaire d'une Maîtrise en Economie et Gestion de l'entreprise de Paris V et d'un DESS " Banques et Finances " de l'université Paris X, Alexandre Caminade (50 ans) a débuté sa carrière en 1992 au sein du groupe Banques Populaires comme auditeur. C'est en 1998, qu'il démarre sa carrière de gérant obligataire crédit chez Ecofi Investissement d'abord, puis de gérant High Yield chez AGF Asset management en 2004 et SGAM en 2007. Il devient CIO crédit Europe d'Allianz Global Investors la même année.