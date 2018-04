La Banque Postale AM reçoit le label ISR pour sept nouveaux fonds

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Banque Postale AM (LBPAM) annonce la labélisation ISR de 7 fonds (actions, taux, crédit et multi-actifs) après les 11 fonds déjà labélisés en septembre 2017. Les sept véhicules concernés sont Fédéris ISR Actions US, Fédéris ISR Crédit, Fédéris Trésorerie, LBPAM Actions Entreprises, LBPAM IRC Actions Euro Min Var, LBPAM Multi Actifs ISR et LBPAM Taux ISR."La labélisation est en cohérence avec la politique menée par LBPAM et son engagement à développer un ISR de conviction. Cette reconnaissance externe certifie la rigueur de notre méthodologie d'analyse et la transparence des informations que nous mettons à disposition de nos investisseurs. LBPAM innove en faisant labéliser un fonds d'allocation multi-actifs et complète ainsi son dispositif de labélisation couvrant toutes les classes d'actifs", s'est félicité Daniel Roy, Président du Directoire de LBPAM.