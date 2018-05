La Banque centrale du Brésil maintient par surprise son taux à 6,5%

Brasilia (awp/afp) - La Banque centrale du Brésil (BCB) a maintenu mercredi à 6,5% son taux directeur, mettant un terme à 12 baisses successives, contrairement aux attentes des analystes qui tablaient sur une dernière réduction.

Cette décision, adoptée à l'unanimité à l'issue de la réunion du Comité de politique monétaire (Copom), a été justifiée par le contexte de "volatilité" de l'économie mondiale, a expliqué la BCB dans un communiqué.

"Lors des prochaines réunions, le comité considère pertinent de maintenir le taux directeur à son niveau actuel", souligne le texte.

La plupart des analystes s'attendaient à une nouvelle baisse de 0,25 point de pourcentage du taux directeur, qui se situe déjà à son plancher historique, atteint en mars, avec la dernière réduction, de 6,75% à 6,5%.

Principal outil de lutte contre l'inflation, le taux directeur avait atteint un pic de 14,25% en octobre de 2016. Mais la banque centrale a depuis procédé à des réduction successives à la faveur d'un recul continu de cette inflation.

Mais les prix pourraient repartir à la hausse en raison de nombreuses incertitudes liées notamment à la possibilité d'un relèvement des taux aux Etats-Unis, la dépréciation récente du réal brésilien et la hausse du prix du pétrole.

"Pour le Copom, l'évolution du contexte économique et principalement l'évaluation des risques a rendu caduque la nécessité d'un nouvel assouplissement monétaire", a expliqué la BCB.

Autre facteur d'incertitude pour le Brésil: l'absence d'un candidat ouvertement pro-marché en bonne position dans les sondages, à cinq mois de l'élection présidentielle, et la poursuite des nécessaires réformes d'austérité.

Le Brésil a connu une croissance de 1% en 2017, après deux ans de récession historique (3,5% en 2015 et 2016).

Sur un an, l'inflation s'est élevée à 2,76%, sous le plancher de 3% fixé comme objectif par la banque centrale. Mais les dernières prévisions de l'enquête hebdomadaire Focus de la BCB tablent sur 3,5% en 2018 et "environ 4%" en 2019 et 2020.

