La Banque d'Angleterre maintient son taux d'intérêt à 0,5%

Londres (awp/afp) - La Banque d'Angleterre a annoncé jeudi qu'elle maintenait son taux d'intérêt à 0,5%, comme attendu par le marché, et a confirmé sa volonté d'un futur resserrement monétaire.

Le Comité de politique monétaire (CPM) s'est prononcé pour le statu quo par 7 voix contre 2 et a en outre voté à l'unanimité le maintien de ses programmes de rachat d'actifs.

Pour justifier la décision, la Banque d'Angleterre (BoE) a expliqué à nouveau que les négociations sur le Brexit restaient "la principale source d'incertitude" et que le Comité devait trouver un équilibre entre la maîtrise de l'inflation et le soutien à l'activité économique.

La BoE a néanmoins réaffirmé qu'un resserrement de la politique monétaire dans le futur "sera approprié" pour ramener l'inflation proche de la cible des 2%.

Sur un an, celle-ci a ralenti à 2,7% en février. Elle n'était pas passée sous la barre des 3% depuis août dernier.

La BoE s'éloigne peu du ton employé lors de sa réunion de février quand l'institution avait alors annoncé que la remontée des taux pourrait se faire "un peu plus tôt et de façon plus marquée" qu'attendu, une manière de préparer le marché à un prochain resserrement.

La grande majorité des analystes table sur un relèvement en mai, alors que la tâche de la BoE pourrait être facilitée par des indicateurs économique plus encourageants et les récents progrès dans les négociations sur le Brexit, avec un accord sur une période de transition.

A l'annonce de la Banque d'Angleterre, la livre a soudainement grimpé face à l'euro, atteignant son plus haut depuis neuf mois, et au dollar, avant de revenir rapidement à son niveau de la matinée.

afp/buc