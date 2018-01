Bourse de Paris : La Banque de France relève sa prévision de croissance pour 2017

"Nous allons revoir à la hausse notre prévision de croissance sur le quatrième trimestre écoulé, le dernier trimestre de 2017, on va passer de 0,5% à 0,6%", a-t-il déclaré sur LCI, à la veille de la publication de l'enquête mensuelle de conjoncture de la Banque de France pour décembre.

Cette enquête mensuelle auprès des chefs d'entreprise est "très bonne", en particulier dans l'industrie, a-t-il précisé.

"Nous attendons sur la croissance 2017 non plus 1,8%, qui est ce que nous visions jusqu'à présent, mais 1,9%", a ajouté François Villeroy de Galhau, en soulignant que cela correspond à "la plus forte croissance depuis 2011 en France".

Les prévisions de la Banque de France rejoignent ainsi celles de l'Insee, qui a également revu en hausse de 0,6% sa prévision pour le PIB du dernier trimestre dans sa dernière note de conjoncture en date du 19 décembre.

L'institut national de la statistique anticipe aussi une croissance de 1,9% sur l'ensemble de l'année 2017.

(Myriam Rivet, édité par Yann Le Guernigou)