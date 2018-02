La BoE restera modérée dans ses hausses de taux-chef économiste

LONDRES, 11 février (Reuters) - La Banque d'Angleterre va probablement relever ses taux encore en réponse à l'inflation mais ne le fera pas de manière agressive, a déclaré son chef économiste, cité dimanche par le journal Newcastle Chronicle.

En visite dans le nord-est de l'Angleterre, Andy Haldane est revenu sur la déclaration de politique monétaire de jeudi, quand la banque centrale a expliqué qu'elle pourrait devoir relever ses taux plus rapidement et plus fortement que ce qu'elle anticipait précédemment.

"On garde un oeil résolu sur l'évolution de l'inflation, qui est actuellement supérieure à notre objectif", a-t-il dit selon le journal. "C'est pour cela que nous avons déjà relevé nos taux une fois (...) et qu'il semble probable qu'on doive encore resserrer la politique monétaire dans la période devant nous."

La BoE a relevé son taux directeur en novembre pour la première fois en plus d'une décennie et les marchés évaluent à 70% la probabilité d'un nouveau tour de vis en mai, qui porterait le taux de base à 0,75%.

Toute hausse de taux sur l'année qui vient serait mineure, a assuré Andy Haldane. "Rien ne presse, les taux ne reviendront pas aux niveaux qu'on a vus dans le passé, mais néanmoins nous pensons que garder le coût de la vie sous contrôle est la contribution la plus importante que nous pouvons apporter à l'économie", a-t-il dit, cité par le Newcastle Chronicle.

Le taux d'inflation mesuré par les prix à la consommation a atteint 3,1% en novembre au Royaume-Uni, au plus haut depuis plus de cinq ans, et la BoE estime qu'il faudra trois ans pour revenir à son objectif de 2% si elle n'augmente pas les taux. (David Milliken, Véronique Tison pour le service français)