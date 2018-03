Bourse de Francfort : La Bourse de Francfort décroche dans le sillage de Wall Street (Dax -0,79%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort se repliait mercredi matin (Dax -0,79%), dans un marché qui n'a pas réussi à concrétiser le rebond post-tensions commerciales et manifeste de la défiance vis-à-vis des valeurs technologiques.

Vers 07H20 GMT, l'indice vedette reculait de 94 points à 11.876,11 points et le MDax des valeurs moyennes baissait de 1,03% à 25.227,55 points.

La Bourse de New York, très fébrile, a terminé mardi en forte baisse, affectée par la lourde chute de plusieurs valeurs du secteur technologique, l'indice Nasdaq perdant près de 3%.

"Les valeurs technologiques ont largement contribué à la hausse des actions au cours des dernières années, une correction dans ce secteur aura un effet durable sur l'ensemble des marchés", pronostique Milan Cutkovic, analyste chez Axi Traders.

Et en arrière-plan, les tensions diplomatiques et commerciales pèsent toujours en arrière-plan. En attendant de fixer le sort des européens concernant des taxes douanières sur l'aluminium et l'acier, Donald Trump et la chancelière allemande Angela Merkel ont évoqué mardi au téléphone des actions communes pour contrer les pratiques commerciales de la Chine jugées "déloyales".

Dans ce contexte, le moral des consommateurs allemands devrait légèrement progresser en avril à 10,9 points, contre 10,8 points le mois pré selon l'étude mensuelle de l'institut GfK publiée mercredi.

Du côté des valeurs, l'une des plus importantes valeurs technologiques du Dax, Infineon Technologies, qui alterne première et dernière place du tableau depuis plusieurs séances était mercredi matin lanterne rouge, en baisse de 2,85% à 21,82 euros.

L'éditeur de logiciel et spécialiste du cloud, SAP, chutait pour sa part de 1,34% à 83,64 euros.

Deutsche Bank continuait de chuter, en baisse de 1,27% à 11,17 euros. La première banque allemande traverse une crise existentielle, avec le départ annoncé par la presse comme imminent de son patron, John Cryan, et ses difficultés à attirer un éventuel successeur.

BMW cédait 1,12% à 84,85 euros. Une première plainte en nom collectif a été déposée mardi devant un tribunal du New-Jersey, contre le constructeur automobile allemand concernant les émissions de moteurs diesel équipant les modèles X5 et 335d commercialisées entre 2009 et 2013.

afp/rp