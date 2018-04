Bourse de Francfort : La Bourse de Francfort plombée par les tensions commerciales (-0,47%)

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort s'enfonçait à nouveau mercredi matin, le Dax cédant 0,47% dans un marché pénalisé par les craintes de guerre commerciale, malgré le net rebond des valeurs technologiques à Wall Street.

Vers 07H25 GMT, l'indice vedette reculait de 55,79 points à 11.946,60 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes cédait 0,27% à 25.270,39 points.

"Le conflit commercial continue à casser l'ambiance", résume Milan Cutkovic, stratégiste chez AxiTrader, pour qui le Dax ne repartira pas durablement dans le vert tant qu'il n'aura pas repassé les 12.200 points.

Certes, Wall Street s'est offert mardi soir un rebond porté par les valeurs technologiques, après des informations de presse affirmant que Washington ne prendra pas de mesures contre Amazon.

Mais les tensions entre les Etats-Unis et la Chine, à l'origine de la déconfiture des marchés depuis plusieurs semaines, "ont encore grimpé d'un cran", soulignent les analystes d'UniCredit.

Le gouvernement américain a publié mardi une liste provisoire de produits importés susceptibles d'être soumis à de nouvelles taxes douanières, une annonce aussitôt condamnée par Pékin qui promet de répliquer "dans les prochains jours".

Cette nouvelle passe d'armes "augmente nettement la menace d'un conflit commercial sévère, qui aurait des implications négatives sur la croissance mondiale", avertit Hans-Peter Kuhlmann, de la banque LBBW.

Côté valeurs, Merck KGaA (+0,13% à 77,32 euros) et Bayer (+0,04% à 90,66 euros) surnageaient, à la faveur de leur statut traditionnellement défensif.

Deutsche Bank perdait encore 0,63% à 11,08 euros et abandonnait plus de 30% depuis le début de l'année, alors que JPMorgan a abaissé son objectif de 14 à 12 euros sur le titre, sur fond de craintes d'une déception sur les comptes du premier trimestre, et de spéculations sur un possible départ du patron John Cryan.

Le conseil de surveillance de la première banque allemande va proposer aux actionnaires, le 24 mai prochain, la nomination de quatre nouveaux administrateurs dont John Thain, ancien patron de Merrill Lynch et du New York Stock Exchange, pressenti à la succession de M. Cryan.

Deutsche Telekom cédait 0,50% à 13,07 euros, malgré l'ambition affichée dans le quotidien Handelsblatt par le patron de sa filiale américaine à problèmes T-Systems, qui promet un retour aux bénéfices en 2020 et une amélioration du bilan dès l'an prochain.

afp/jh