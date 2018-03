Bourse de Francfort : La Bourse de Francfort recule fortement après le plongeon américain

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort reculait fortement vendredi matin, le Dax cédant 1,61% après le décrochage de Wall Street à la clôture jeudi, dans la foulée des annonces de nouvelles sanctions commerciales contre la Chine par Donald Trump.

A 09H00 GMT, l'indice vedette perdait 194,79 points, à 11.905,29 points, creusant à un rythme élevé ses pertes de l'ouverture, tandis que le MDax des valeurs moyennes reculait de 1,51%, à 24.988,55 points.

Alors que Washington s'oriente vers un compromis avec certains de ses partenaires et a déclaré que l'UE pourrait être exemptée de taxes sur ses exportations d'acier et d'aluminium, le président américain, Donald Trump, a promis des mesures contre les importations chinoises, sans donner de détails à ce stade. La Chine a réagi en menaçant de droits de douane plus d'une centaine de produits américains.

"Au début, les investisseurs espéraient que Trump, avec ses tarifs punitifs sur l'acier et l'aluminium, envoyait seulement un signal d'avertissement. Maintenant, il devient clair que le président américain veut la confrontation", estime Milan Cutkovic, analyste chez Axi Trader.

A la Bourse de Francfort, la valeur vedette de la séance, Deutsche Bank, qui a introduit juste après l'ouverture sa filiale de gestion d'actifs DWS sur la place francfortoise, était pourtant lanterne rouge, en baisse de 3,02% à 11,30 euros.

DWS a fait vendredi vers 8h00 GMT ses premiers pas boursiers avec un cours de 32,55 euros, soit légèrement au-dessus du prix d'émission fixé jeudi soir à 32,50 euros par Deutsche Bank. Ce prix, qui valorise DWS à 6,5 milliards d'euros et en fait un candidat à l'indice MDax des valeurs moyennes, se situe près du milieu de la fourchette entre 30 et 36 euros proposée par Deutsche Bank lors de la période de souscription.

Bayer cédait 1,31% à 91,81 euros. Après le feu vert de la Commission européenne mercredi au projet de fusion du chimiste allemand avec l'américain Monsanto, les employés de Bayer ont apporté officiellement vendredi leur soutien au projet.

"L'acquisition de Monsanto assure la pérennité de Bayer dans le secteur fondamental des pesticides et des semences", a déclaré le président du comité d'entreprise, Oliver Zühlke, au Rheinische Post.

Enfin les énergéticiens rivaux EON (+0,03% à 8,82 euros) et RWE (-0,73 % à 19,67 euros), à la manoeuvre pour se réattribuer les composants du marché allemand et européen de la production et de la distribution d'électricité, ont exclu d'aller jusqu'à la fusion, dans un entretien commun de leurs deux patrons au journal Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

afp/rp