Bourse de Hong Kong : La Bourse de Hong Kong démarre la semaine en hausse

Hong Kong (awp/afp) - La Bourse de Hong Kong a démarré lundi la semaine en hausse dans le sillage de Wall Street, grimpant de plus de 1%.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a gagné 1,35% ou 419,02 points à 31.541,08 points. Il s'agit de la sixième séance d'affilée en hausse pour l'indice.

En Chine continentale, l'indice composite de Shanghai a pris 0,34% (10,77 points), à 3.174,03 points dans un volume de transactions de 172,4 milliards de yuans (22,78 milliards d'euros).

L'indice de Shenzhen a cédé 0,10% (1,89 point) à 1.823,25 points dans un volume de transactions de 234,7 milliards d'euros (31,01 milliards d'euros).

La plupart des marchés asiatiques ont connu des séances haussières dans le sillage de la semaine dernière.

Les investisseurs surveillent les négociations commerciales Chine-États-Unis cette semaine, le principal conseiller économique du président Xi Jinping et le vice-premier ministre Liu He se rendant à Washington après une réunion de haut niveau à Pékin plus tôt en mai, qui s'est terminée sans aucun accord.

Les espoirs que les deux parties pourront éviter une guerre commerciale ont été renforcés dimanche lorsque Donald Trump a déclaré qu'il travaillait avec Xi pour empêcher le géant des télécommunications ZTE de fermer ses portes après avoir été frappé par une interdiction de vente de technologie aux États-Unis.

Le dirigeant américain a tweeté qu'il avait demandé aux fonctionnaires d'élaborer un plan de sauvetage, disant que trop d'emplois étaient en danger, semblant tendre une branche d'olivier à la Chine

Parmi les grands gagnants, l'assureur AIA, a bondi de 2,13% à 74,35 dollars de Hong Kong (HKD), tandis que New World Development a progressé de 3,44% à 12,02 HKD et Tencent de 0,73% à 411,80 HKD.

L'opérateur de casinos Galaxy Entertainment a gagné 0,43% à 69,80 HKD et Lenovo 1,57% 3,87 HKD.

HSBC a progressé de 1,10% pour atteindre 78,40 HKD.

Les entreprises du secteur de l'énergie ont progressé malgré une baisse des prix du pétrole.

Cependant, Stephen Innes de OANDA, a mis en garde : "la seule préoccupation possible provient d'informations qui indiquent que l'Arabie saoudite pourrait atténuer l'effet de sanctions contre l'Iran en augmentant sa production. D'autres pays pourraient suivre, ce qui mettrait en péril l'offre actuelle".

PetroChina a gagné 1,49% à 6,12 HKD, CNOOC 0,87% à 13,98 HKD et Sinopec a progressé de 1,11% à 8,22 HKD.

La place de Shanghai a été stimulée par une vague d'achat d'actions financières et de télécommunications.

"Le marché était assez stable aujourd'hui sans beaucoup de stimulants. La situation de ZTE a donné un léger coup de pouce au marché ", a déclaré Zhang Qi, analyste chez Haitong Securities.

Les valeurs du secteur des télécoms se sont redressées après les déclarations de Trump, profitant du soutien apporté à ZTE.

Foxconn, un fournisseur clé d'Apple, a lancé une IPO lundi à la Bourse de Shanghai, avec l'espoir de lever plus de 20 milliards de yuans dans ce cadre.

"L'entrée en Bourse de Foxconn n'a pas porté atteinte au marché comme on le craignait", a déclaré M. Zhang. Les IPO nuisent souvent à la liquidité du marché, car les investisseurs puisent des fonds pour acheter les nouvelles actions.

Fiberhome Telecommunication Technologies a gagné 2,16% à 26,50 yuans (CNY) à Shanghai, tandis qu'Accelink Technologies, un fabricant d'appareils de communication optique, a progressé de 1,34% à 24,21 CNY à Shenzhen.

Les actions financières ont progressé à Shanghai. China Construction Bank a gagné 0,26% à 7,76 CNY, tandis que Citic Securities a bondi de 1,95% à 19,87 CNY.

China Life Insurance a gagné 0,80% à 25,35 CNY.

Mais LeEco a perdu 3,64% à 4,23 CNY à Shenzhen après que des informations qu'il risque d'être radié de la Bourse de Shenzhen.

afp/rp