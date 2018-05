Bourse de Hong Kong : La Bourse de Hong Kong termine en hausse, Shenzhen et Shanghai en baisse

Hong Kong (awp/afp) - La Bourse de Hong Kong a terminé en hausse vendredi pour la cinquième séance consécutive tandis que celles de Shenzhen et Shanghai ont fini en baisse.

L'indice Hang Seng a gagné 1,02% (+312,84 points) à 31.122,06 points.

En Chine continentale, l'indice composite de Shanghai a perdu 0,35% (-11,15 points) à 3.163,26 points dans un volume de transactions de 167,4 milliards de yuans (22,15 milliards d'euros). L'indice a progressé de 2,3% cette semaine.

L'indice de la Bourse de Shenzhen a cédé 1,02% (-18,90 points) à 1.825,14 points dans un volume d'échanges de 246,8 milliards de yuans (32,65 milliards d'euros). Il a gagné 2,00% cette semaine.

A Hong Kong, AAC Technologies a gagné 1,84% à 121,70 dollars de Hong Kong (HKD) et New World Development de 1,57% à 11,62 HKD, tandis que le géant de l'assurance AIA a bondi de 2,39% pour atteindre 72,80 HKD.

Tencent a progressé de 0,64% à 408,80 HKD et l'opérateur de casinos Galaxy Entertainment de 1,53% à 69,50 HKD.

HSBC a terminé en hausse de 0,58% à 77,55 HKD et Industrial and Commercial Bank of China a gagné 0,88% à 6,85 HKD.

Les entreprises du secteur de l'énergie ont affiché des performances contrastées après les gains récents dus à la hausse des cours du pétrole.

Les mouvements sur le marché du brut ont été limités car les négociants ont pris un peu de répit à la suite de la décision de Trump sur l'Iran et de données montrant que la demande américaine pour cette matière première semble s'améliorer.

CNOOC a perdu 0,29% à 13,86 HKD et PetroChina a cédé 0,33% à 6,03 HKD, mais Sinopec a grimpé de 1,63% à 8,13 HKD.

afp/rp