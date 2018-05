Bourse de Londres : La Bourse de Londres en hausse grâce au secteur minier et Burberry (+0,21%)

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres évoluait en légère hausse de 0,21% mercredi matin, grâce à la bonne orientation du secteur minier e du groupe de luxe Burberry après ses résultats annuels.

Vers 07H30 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs prenait 16,28 points à 7739,26 points.

La prudence était de mise sur les marchés européens, après des séances mitigées aux Etats-Unis et en Asie, alors que "le moral a été atteint par l'annulation par la Corée du Nord de discussions avec la Corée du Sud", remarquent les analystes chez Accendo Markets.

Pyongyang a annulé une rencontre de haut niveau avec la Corée du Sud et menace de faire de même pour le sommet prévu en juin avec le président américain Donald Trump, pour protester contre des exercices militaires annuels en cours entre Séoul et Washington.

La Bourse de Londres faisait toutefois preuve de résistance, portée par le secteur minier, dont le poids est important au sein de l'indice vedette et alors que les cours des métaux restaient fermes. Anglo American prenait 1,90% à 1836,80 pence, Glencore 1,29% à 384,20 pence, BHP Billiton 1,16% à 1732,00 pence et Rio Tinto 0,95% à 4269,50 pence.

Le groupe de luxe Burberry était recherché (+1,83% à 1836,50 pence) après la publication de résultats annuels mitigées, mais qui s'est accompagnée de l'annonce d'un programme de rachat d'actions de 150 millions de livres, ce qui a de quoi plaire aux investisseurs.

Le spécialiste des logiciels informatiques Micro Focus bondissait (+5,08% à 1333,50 pence) grâce à une activité meilleure que ce qu'il espérait au premier semestre.

Le fabricant de papier et d'emballages Mondi gagnait 2,00% à 2038,00 pence dans la foulée de résultats en hausse pour le premier trimestre.

Le groupe de paris Paddy Power Betfair était en hausse (+0,84% à 7825,00 pence) après avoir confirmé qu'il menait des discussions pour le rachat du site de jeux sportifs en ligne aux Etats-Unis FanDuel. La société britannique précise qu'il n'y a pas de certitude qu'un accord soit trouvé.

Enfin, parmi les valeurs en baisse, la construction et le BTP étaient représentés avec Barratt Developments (-1,94% à 557,20 pence) et Persimmon (-1,81% à 2766,00 pence), en compagnie du fournisseur d'énergie Centrica (-3,17% à 143,70 pence) et du producteur d'or Randgold (-1,21% à 5738,00 pence).

afp/buc