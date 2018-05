Bourse de Londres : La Bourse de Londres gagne 0,15% grâce à des annonces de sociétés

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé mercredi en légère hausse de 0,15%, soutenue par des nouvelles d'entreprises bien accueillies et une montée des valeurs minières.

L'indice FTSE-100 des principales valeurs a grappillé 11,22 points pour terminer à 7.734,20 points.

"Des valeurs minières bien orientées, une livre plus faible et de bons résultats d'entreprises de Micro Focus et Burberry ont tiré le FTSE, qui a flirté avec ses plus haut niveaux historiques atteints en janvier", a expliqué Fiona Cincotta, analyste chez City Index.

Le groupe de logiciels informatiques Micro Focus a été l'une des principales vedettes de la journée, bondissant de 6,19% à 1.347,50 pence après avoir présenté des résultats semestriels meilleurs qu'attendus - son action tente toutefois de se remettre d'une plongée vertigineuse subie en mars à la suite d'un avertissement sur résultat et reste en repli de 46% depuis le début de l'année.

Autre société ayant présenté des résultats, le groupe de luxe Burberry a brillé de 3,58% à 1.868 pence: ses comptes annuels ont fait état de progrès plus avancés que prévu de son programme d'économie.

La société de paris Paddy Power a gagné pour sa part 6,31% à 8.250 pence, après avoir annoncé être en discussion avec le groupe américain de paris sur jeux vidéos en ligne Fan Duel, en vue d'une éventuelle fusion. Le secteur est en ébullition depuis la décision de la Cour suprême des Etats-Unis d'abolir l'interdiction des paris sportifs dans 46 des 50 Etats américains.

Les compagnies minières ont passé aussi une belle journée, Anglo American s'élevant de 4,98% à 1.892,40 pence, Glencore de 3,63% à 393,05 pence et Rio Tinto de 2,85% à 4.350 pence.

A l'inverse, deux chutes significatives ont été relevées.

Le fabricant irlandais d'emballages papier et carton Smurfit Kappa a perdu 5,08% à 2.950 pence. Son concurrent américain International Paper (IP), qui le courtise, a annoncé mercredi qu'il ne déposerait pas d'offre hostile à l'égard de Smurfit, cherchant à obtenir l'accord du conseil d'administration de sa cible avant toute acquisition.

De son côté, Smurfit, qui a déjà refusé plusieurs offres d'IP dont une à 8,9 milliards d'euros, a répété qu'il voyait son avenir plus radieux en tant qu'entreprise indépendante. In fine, les investisseurs tablent moins sur le dépôt d'une offre d'IP à son égard.

La compagnie énergétique Centrica a chuté pour sa part de 5,05% à 140,90 pence, après la dégradation de la perspective de son action par la banque Morgan Stanley.

afp/al