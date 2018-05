Bourse de Londres : La Bourse de Londres stable au lendemain de son record

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres était stable (-0,01%) mardi en début de séance, prudente après son record de clôture établi la veille et freinée par un repli des valeurs minières.

Vers 07H25 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs s'effritait de 0,61 point à 7.858,50 points.

Lundi, l'indice vedette a battu un nouveau record de vigueur en clôture, soutenu par l'apaisement des tensions commerciales sino-américaines intervenu pendant le week-end. Mardi matin, il a gagné suffisamment de terrain dans les premiers échanges pour battre d'un cheveu son nouveau record absolu en séance, à 7.868,34 points, avant de revenir à l'équilibre.

Sur le fond, le FTSE-100 profite ces dernières semaines d'une intense activité de fusion et acquisition et de la faiblesse de la livre sterling.

Une livre plus faible bénéficie aux multinationales britanniques, dont les revenus tirés de l'étranger sont dopés, une fois convertis en livre sterling, lorsque cette dernière se déprécie.

La monnaie britannique est sapée depuis plusieurs semaines par des données macroéconomiques décevantes pour le Royaume-Uni, par les divisions du gouvernement à Londres autour du Brexit et par le maintien à la Banque d'Angleterre (BoE) du taux directeur au niveau très bas de 0,5%.

Ce sont justement les dirigeants de la BoE qui attireront l'attention des investisseurs mardi matin.

"Le calendrier économique aujourd'hui (mardi) est occupé par une audition du gouverneur de la BoE Mark Carney à la Commission parlementaire du Trésor, à propos du rapport sur l'inflation de mai" publié il y a 12 jours par l'institut d'émission, a expliqué Jasper Lawler, analyste chez London Capital Group.

Si M. Carney continue de laisser entendre que la BoE pourrait attendre encore un moment avant de relever son taux, la livre pourrait encore baisser, après avoir déjà atteint lundi son plus bas niveau depuis fin décembre face au dollar. In fine, cela bénéficierait aux titres des entreprises les plus présentes à l'étranger.

Un attendant, un certain calme régnait sur un marché dépourvu d'évolutions significatives. Parmi les principales hausses de la matinée figuraient le groupe de centres de santé Mediclinic International (+1,11% à 671,40 pence), le fabricant d'emballages en papier et carton Smurfit Kappa (+1,07% à 3.032 pence) et la banque HSBC (+0,80% à 744,80 pence).

Les valeurs minières étaient à l'inverse résolument dans le rouge du fait d'une baisse des cours des métaux dont elles font commerce: Anglo American s'enfonçait de 1,24% à 1.886,80 pence, Antofagasta de 1,28% à 1.079 pence et Rio Tinto de 1,31% à 4.337,50 pence.

Pire repli du début de séance, le groupe de magasins de bricolage Kingfisher se démontait de 1,40% à 295,20 pence.

