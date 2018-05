Bourse de Londres : La Bourse de Londres stable en début de séance, série d'annonces d'entreprises

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres était quasi stable jeudi en milieu de matinée (+0,02%), les investisseurs digérant une nouvelle série de résultats et d'annonces d'entreprises qui faisaient tressaillir BT, RBS ou encore Next.

Vers 09H00 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs grappillait 1,21 point à 7.663,73 points.

"Le FTSE-100 n'est plus très loin de son plus haut historique atteint en janvier 2018", s'enthousiasmait Russ Mould, analyste chez AJ Bell, alors que l'indice a régulièrement progressé ces dernières semaines.

La cote était pourtant tiraillée entre très bonnes et très mauvaises performances d'entreprises, sur fond de nombreuses publications de résultats et de plusieurs annonces marquantes.

En haut de l'affiche, le groupe de vêtements Next bondissait de 7,89% à 5.660 pence, après avoir annonce de bons résultats au premier trimestre. Cela a d'autant plus ravi les investisseurs que le secteur de la distribution physique britannique fait face à de nombreux vents contraires, entre concurrence des vendeurs en ligne et pouvoir d'achat réduit des ménages.

L'autre vedette de la matinée était RBS, qui grimpait de 4,31% à 288 pence. La banque a annoncé qu'elle allait payer une amende de 4,9 milliards de dollars pour régler un litige avec les autorités américaines en lien avec la crise des "subprime". Cette pénalité était attendue mais est globalement inférieure aux craintes des investisseurs, qui espèrent désormais que l'Etat britannique va pouvoir mettre sur les rails ses plans de privatisation de cet établissement nationalisé.

A l'inverse, le géant des télécoms BT plongeait de 7,86% à 219,85 pence, après avoir annoncé un plan de suppression de 13.000 emplois et le déménagement de son siège londonien pour faire face à une intense concurrence. Les investisseurs semblaient déçus par les prévisions financières publiées par le groupe, qui s'attend à un effritement de ses résultats cette année.

La compagnie minière spécialiste de l'or Randgold fondait pour sa part de 8,66% à 5.572 pence, après avoir publié des résultats décevants au premier trimestre, sur fond d'activité perturbée par une série de grève en Côte d'Ivoire à sa mine de Tongon.

afp/rp