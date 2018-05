La Bourse de Tokyo finit en repli (-0,18%) faute de catalyseur

Tokyo (awp/afp) - L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a terminé en baisse mardi sur fond de regain du yen après trois séances positives, peinant à trouver l'inspiration malgré les gains de Wall Street la veille.

A l'issue des échanges, le Nikkei des 225 valeurs vedettes a cédé 0,18% (-42,03 points) à 22.960,36 points, et l'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau a reculé de 0,23% (-4,18 points) à 1.809,57 points.

Au même moment, le dollar se situait à 110,90 yens, contre 111,30 yens lundi à la clôture, tandis que l'euro se repliait légèrement à 130,75 yens.

"Il n'y a pas de nouveaux éléments incitant à acheter des actions", a commenté auprès de l'agence Bloomberg Ryuta Otsuka, analyste chez Toyo Securities à Tokyo. "Le marché a déjà pris en compte la trêve commerciale entre les Etats-Unis et la Chine", a-t-il ajouté.

Les Etats-Unis et la Chine ont annoncé samedi avoir trouvé un consensus pour réduire le déficit commercial américain, exigé depuis des mois par le président Donald Trump. Pour y parvenir, le géant asiatique s'est engagé à augmenter "considérablement" ses achats de marchandises américaines et à ouvrir davantage son marché.

Si cet élément a rassuré les investisseurs, de nombreuses questions restent cependant en suspens.

Les investisseurs surveillent par ailleurs les développements du dossier nord-coréen: Donald Trump reçoit mardi son homologue sud-coréen Moon Jae-in pour évoquer son sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, une rencontre entourée d'incertitudes.

- La déception Sony -

Sur le front des valeurs, le titre du fleuron de l'électronique Sony a bu la tasse: il a reculé de 1,96% à 5.282 yens, après avoir perdu jusqu'à 3,71% dans la matinée.

Le nouveau PDG Kenichiro Yoshida a présenté la stratégie du groupe, axée sur les contenus multimédias, concomitamment à l'annonce du rachat d'EMI Music Publishing, gérant des droits de Queen, Norah Jones ou Pharrell Williams.

Mais il a déçu en faisant de ternes prévisions pour les trois années à venir.

Dans son sillage, plusieurs actions du secteur ont fait grise mine: Panasonic a ainsi lâché 1,75% à 1.565,5 yens, Sharp 1,64% à 3.280 yens et Nintendo 0,42% à 44.310 yens.

Les valeurs financières ont aussi connu une séance mitigée, à l'image des méga-banques Mitsubishi UFJ Financial Group (-0,23% à 718,6 yens) et Mizuho (-0,19% à 200,9 yens) ou encore des assureurs T&D Holdings (-2,65% à 1.872,5 yens) et Tokio Marine (-1,83% à 5.337 yens).

A noter aussi, le plongeon du groupe de distribution FamilyMart Uny Holdings (-7,37% à 11.170 yens) après l'annonce de ventes inférieures aux attentes des analystes dans une de ses filiales, qui livre les plats préparés et boîtes à déjeuner vendus dans ses supérettes.

Enfin, la tendance a été contrastée du côté des constructeurs d'automobiles: Toyota a fléchi de 0,46% à 7.527 yens, Nissan a stagné à 1.144 yens et Honda a pris 0,10% à 3.693 yens.

afp/ol