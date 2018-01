La Bulgarie propose une réunion d'apaisement entre l'UE et Ankara

La Bulgarie a proposé samedi d'accueillir une réunion de travail UE-Turquie dans le but d'améliorer les relations entre Bruxelles et Ankara et de préparer le terrain à un éventuel sommet, une initiative encouragée par Angela Merkel, en visite à Sofia.

Le Premier ministre bulgare Boïko Borissov, dont le pays exerce la présidence du Conseil de l'UE depuis janvier, a annoncé qu'il préparait une réunion entre le président turc Recep Tayyip Erdogan, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, le président du Conseil européen Donald Tusk et le président du Parlement européen Antonio Tajani.

Cette réunion, dont la date n'a pas été précisée, aurait lieu à Varna, sur la mer Noire.

Ce serait "une bonne occasion d'aborder tous les sujets avec le président turc", a estimé Angela Merkel lors d'une conférence de presse avec Borissov.

L'Europe a besoin de "relations fluides" avec la Turquie pour résoudre les problèmes, a ajouté la chancelière allemande.

Les liens entre Ankara et l'UE se sont fortement dégradés depuis la campagne de répression lancée par le gouvernement turc après le putsch manqué de juillet 2016. (Tsvetelia Tsolova; Jean-Stéphane Brosse pour le service français)