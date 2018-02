Bourse de Paris : La CFE-CGC invite le gouvernement dans le conflit Orange-TF1

Le premier groupe de télévision privé français et le numéro un des télécoms sont engagés dans un long bras de fer, l'opérateur refusant de verser la rémunération réclamée par TF1 en contrepartie de la distribution de ses chaînes gratuites.

Dans lettre aux ministres Françoise Nyssen (Culture), Bruno le Maire (Economie) et Mounir Mahjoubi (Numérique), la CFE-CGC Orange demande "l’intervention du gouvernement pour faire cesser ces troubles manifestes".

Le syndicat appelle notamment les autorités à réaffirmer "clairement les obligations du Groupe TF1 en contrepartie des avantages qui lui ont été concédés à titre gratuit, afin que la procédure engagée entre les deux acteurs s’éteigne rapidement".

"Pour éviter que de tels litiges se multiplient, il est temps que le gouvernement rétablisse la justice fiscale entre tous les acteurs", estime la CFE-CGC. "L’actuel déséquilibre n’est pas viable sur le plan économique, et il est de moins en moins toléré par les citoyens éclairés".

Les GAFA (acronyme désignant quatre des entreprises les plus puissantes du monde de l'internet-NDLR) "ne doivent plus pouvoir détruire la rentabilité de nos entreprises sans supporter a minima les mêmes charges sociales et fiscales", poursuit le syndicat.

(Elizabeth Pineau)