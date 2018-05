La Chine accepte d'importer plus de produits américains

WASHINGTON, 19 mai (Reuters) - La Chine a accepté d'importer davantage de produits américains dans le cadre de mesures destinées à réduire le déficit commercial des Etats-Unis, annoncent les deux pays dans un communiqué conjoint.

"Il y a un consensus en faveur de la mise en oeuvre de mesures efficaces pour réduire substantiellement le déficit commercial des Etats-Unis avec la Chine", peut-on y lire.

"Pour répondre aux besoins de consommation croissants des Chinois et à la nécessité d'un développement économique de qualité, la Chine augmentera considérablement ses achats de biens et de services aux Etats-Unis, ce qui contribuera à soutenir la croissance et l'emploi aux Etats-Unis." (Ginger Gibson, Jean-Philippe Lefief pour le service français)