La Chine condamne les taxes US sur ses produits technologiques

WASHINGTON, 4 avril (Reuters) - La Chine a condamné mardi les droits de douane de 25% annoncés par les Etats-Unis sur les produits technologiques chinois d'une valeur de 50 milliards de dollars et a réaffirmé qu'elle riposterait par la pareille.

"La partie chinoise condamne" cette initiative, indique un communiqué de l'ambassade de Chine.

"Comme le dit le proverbe chinois, il est seulement poli de rendre la pareille. La partie chinoise aura recours au mécanisme de règlement des différends de l'OMC et prendra des mesures correspondantes d'égale force et envergure contre les produits américains conformément à la loi chinoise." (David Brunnstrom et David Chance; Danielle Rouquié pour le service français)