La Chine taxe les produits US en réponse aux taxes de Trump

* Droits de douane jusqu'à 25% sur 128 produits américains

* Les nouvelles mesures entrent en vigueur ce lundi

* Le ministère du Commerce appelle à la négociation (Actualisé avec précisions, citations)

PEKIN, 2 avril (Reuters) - La Chine a appliqué des droits de douane supplémentaires pouvant atteindre 25% sur 128 produits américains, dont le porc surgelé, le vin et certains fruits, en réponse à la décision des Etats-Unis de taxer leurs importations d'aluminium et d'acier, a annoncé le ministère chinois des Finances.

Ces droits de douane chinois entrent en vigueur lundi.

La liste de produits, publiée dimanche soir, correspond à la liste de marchandises américaines potentiellement taxables d'une valeur de trois milliards de dollars (2,4 milliards d'euros) évoquée par la Chine le 23 mars dernier.

Le ministère chinois du Commerce (Mofcom) a annoncé qu'il suspendait ses obligations envers l'Organisation mondiale du commerce (OMC) : il avait promis de réduire les droits de douane sur 120 produits américains, notamment les fruits. Un taux supplémentaire de 15% s'appliquera sur ces produits.

Sur huit autres produits, dont le porc, c'est un taux supplémentaire de 25% qui s'appliquera à partir du 2 avril, précise le Mofcom.

"La suspension par la Chine de ses concessions tarifaires est un acte légitime adopté dans le cadre des règles de l'OMC pour sauvegarder les intérêts de la Chine", déclare le ministère des Finances.

Les Etats-Unis sont sur le point d'imposer des droits de douane sur plus de 50 milliards de dollars de marchandises chinoises. Le président américain Donald Trump a dit vouloir sanctionner Pékin qui, selon Washington, détourne systématiquement les droits de la propriété intellectuelle.

La Chine promet régulièrement d'ouvrir davantage son marché, mais, de nombreuses sociétés étrangères estiment encore être traitées de façon injuste.

La Chine avait demandé jeudi aux Etats-Unis de ne pas ouvrir la boîte de Pandore pour ne pas déclencher une montée des pratiques protectionnistes dans le monde entier.

Dans un communiqué publié lundi, le Mofcom accuse les Etats-Unis d'avoir "gravement enfreint" les principes de la non discrimination inscrits dans la réglementation de l'OMC et d'avoir porté atteinte aux intérêts de la Chine.

"La suspension par la Chine de certaines de ses obligations envers les Etats-Unis est son droit légitime en tant que membre de l'Organisation mondiale du commerce", indique le Mofcom.

Les différends entre les deux premières puissances économiques de la planète doivent être résolues par le dialogue et la négociation, ajoute-t-il. (Ben Blanchard et Tony Munroe, avec David Stanway à Shanghai et Stella Qiu à Pékin Danielle Rouquié pour le service français)