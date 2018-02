La Corée du Nord ne mentionne pas l'invitation du Sud à un sommet

SEOUL, 11 février (Reuters) - La délégation nord-coréenne aux Jeux olympiques d'hiver en Corée du Sud a eu un entretien "franc et sincère" avec le président sud-coréen Moon Jae-in, rapporte dimanche l'agence de presse officielle nord-coréenne, mais KCNA ne fait pas mention d'une invitation de la Corée du Nord au président Moon pour un sommet.

Une lettre personnelle du numéro un nord-coréen Kim Jong-un a été remise "courtoisement" par sa soeur Kim Yo-jong au président Moon samedi lors des discussions, écrit KCNA. La jeune femme a également parlé au président Moon de "l'intention" de son frère, écrit KCNA sans préciser ce que ce terme recouvrait.

La présidence sud-coréenne a annoncé samedi que lors des discussions et du repas qui ont eu lieu à la Maison bleue (la présidence) à Séoul, le président Moon avait été invité à Pyongyang pour des entretiens avec Kim Jong-un et que le dirigeant nord-coréen souhaitait que cette rencontre ait lieu "à une date proche".

Le président sud-coréen a répondu, selon le porte-parole de la Maison bleue, Kim Eui-kyeom : "Créons le contexte pour que cela soit possible de se produire".

Une visite de Moon Jae-in en Corée du Nord constituerait le premier sommet entre les deux Corées depuis 2007.

Selon la dépêche de l'agence KCNA, le président Moon a déclaré que les relations intercoréennes devaient être rétablies par les parties concernées "quel qu'en soit le prix comme indiqué par (...) Kim Jong-un lors de son discours du Nouvel an".

Kim Jong-nam, qui dirige la délégation de la Corée du Nord aux JO et a la fonction honorifique de chef de l'Etat, a déclaré que "même les difficultés et les épreuves qui n'étaient pas prévues pouvaient sûrement être surmontées et l'avenir de la réunification être engagé plus tôt (que prévu) quand on a la ferme volonté et le courage et la détermination d'entrer dans un nouvel âge d'or des relations inter-coréennes." (Christine Kim; Danielle Rouquié pour le service français)