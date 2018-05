La FNC reçoit de l'industrie du café d'importants prix de durabilité et qualité

La Rainforest Alliance, le Coffee Quality Institute (CQI) et la Specialty Coffee Association (SCA) ont rendu hommage aux producteurs de café colombiens

BOGOTA (Colombie), le 16 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Ces dernières semaines, la Fédération colombienne des producteurs de café (FNC) a reçu d'importants prix récompensant la durabilité et la qualité d'acteurs clés de l'industrie mondiale du café tels que la Rainforest Alliance, le Coffee Quality Institute (CQI) et la Specialty Coffee Association (SCA - Association du café de spécialité).

La semaine dernière, le 9 mai, la FNC a reçu l'un prix Rainforest Alliance Sustainable Setters Award pour son engagement exceptionnel envers la durabilité, l'amélioration des moyens de subsistance des producteurs de café et la conservation des forêts.

Depuis sa création en 1927, la FNC s'est efforcée d'améliorer la qualité de vie des plus de 540 000 familles productrices de café qu'elle représente aujourd'hui. « Pour les caféiculteurs colombiens, la durabilité est étroitement liée à leur raison d'être, au point que plus de 236 000 plantations de café en Colombie répondent à certaines normes de durabilité, et d'ici 2027, lorsque la FNC fêtera ses 100 ans d'existence, nous aspirons à rendre l'ensemble du café colombien durable », commente Roberto Vélez, PDG de la FNC, après avoir reçu la distinction au nom des caféiculteurs colombiens.

« Les individus, les communautés et les entreprises que nous avons mis en lumière s'efforcent à relever les défis importants et connexes du changement climatique, de la pauvreté rurale et de la perte de biodiversité. Leur travail a entraîné de réels changements sur le terrain et contribue à améliorer les conditions pour les agriculteurs et les communautés forestières », a déclaré Han de Groot, PDG de Rainforest Alliance.

Leadership Medal of Merit 2018 du CQI

Le 21 avril à Seattle, lors de son déjeuner annuel, le Coffee Quality Institute (CQI) a décerné sa Leadership Medal of Merit 2018 dans la catégorie entreprises à la FNC, récompensant son engagement de plus de 90 ans visant à améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs, assurant la promotion de la durabilité et améliorant la qualité du café, contribuant ainsi à renforcer le secteur du café colombien dans son ensemble.

« Grâce en grande partie au travail de la FNC, la qualité et la durabilité ne sont pas de nouvelles tendances pour les producteurs de café colombiens », a déclaré David Roche, Directeur exécutif du CQI. « Celles-ci constituent une priorité depuis plus de 90 ans, avec une qualité différenciée, une valeur ajoutée et une longueur d'avance sur les pratiques économiques, sociales et environnementales ».

« Nous recevons cette distinction avec une double gratitude : d'abord pour le prestige du CQI dans l'industrie mondiale du café, et ensuite parce qu'elle arrive à un moment essentiel, un moment où nous redoublons d'efforts pour accroître la durabilité des producteurs de café non seulement en Colombie mais dans le monde, avec une approche de responsabilité partagée de tous les acteurs de la chaîne », a déclaré Vélez, PDG de la FNC, au nom de tous les producteurs colombiens.

Le CQI a reconnu que la FNC a pris d'importantes initiatives et des mesures visionnaires pour renforcer le secteur du café colombien. Les programmes de la FNC aident également les planteurs à se préparer aux défis à venir, y compris l'adaptation au changement climatique, la promotion de la culture durable du café et la stimulation de la continuité générationnelle, a souligné le CQI.

Manos al Agua reçoit le prix SCA Sustainability Award

Le 19 avril, également à Seattle, le projet Manos al Agua, mis en oeuvre par la FNC dans le cadre d'un partenariat public-privé, s'est vu décerner le prix Specialty Coffee Association (SCA) Sustainability Award 2018, le plus important du genre, grâce aux résultats obtenus dans la catégorie Sustainable Projects (Projets durables).

Le prix a été obtenu grâce à l'importance et aux résultats de Manos al Agua (y compris l'installation de systèmes de traitement et d'économie d'eau sur la plantation de café) en tant que projet innovant de gestion intégrée des ressources en eau dans les bassins fluviaux, un modèle reproductible pour le développement rural durable en Colombie.

Le prix SCA Sustainability Award est décerné depuis 2004 aux entreprises et organisations qui créent et mettent en oeuvre des projets innovants ou des modèles commerciaux pour développer et promouvoir la durabilité du café dans le monde, tout en inspirant d'autres à lancer des initiatives similaires.

« Manos al Agua est un projet global, l'une des institutions de café colombiennes les plus florissantes », a noté Vélez, PDG de la FNC.

Le Projet, un partenariat public-privé de 5 ans, a démarré en 2013 et se compose de la FNC, de la Dutch Cooperation Agency (Agence de coopération néerlandaise), des sociétés privées Nestlé & Nespresso ; du Centre colombien de recherche sur le café (Cenicafé) et de l'Université de Wageningen en tant que partenaires scientifiques et universitaires, et de l'Agence présidentielle colombienne pour la coopération internationale (APC-Colombie).

Coordonnées :

Service de presse FNC

(57+1) 3136600 - Poste 1790

martha.sanchez@cafedecolombia.com

