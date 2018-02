La Fed pourrait faire le point de sa politique cette année-Mester

NEW YORK, 23 février (Reuters) - La Réserve fédérale pourrait faire le point cette année sur l'état de sa politique monétaire mais il lui faudrait de sérieuses raisons pour changer de cap, a déclaré vendredi Loretta Mester, présidente de la Fed de Cleveland.

"Il sera peut-être judicieux de lancer, dans le courant de l'année, une évaluation de notre politique monétaire et des alternatives", dit-elle, dans un discours qu'elle devait prononcer à New York devant un parterre de banquiers centraux et d'économistes.

Plusieurs responsables de la banque centrale ont suggéré de réexaminer son modèle d'inflation. L'étalon que privilégie la Fed en la matière donne un taux d'inflation qui reste éloigné de son objectif d'un taux de 2% depuis près de six ans, encore que les dernières statistiques signalent une intensification des pressions sur les prix dans un contexte économique dynamique.

Mester se dit ouverte à des alternatives telles qu'un objectif d'inflation relevé ou la fixation d'un objectif spécifique pour les prix, accompagné ou pas d'un objectif pour le taux de croissance nominal, mais elle ajoute qu'il faut aussi réfléchir aux répercussions d'un tel changement.

"De mon point de vue, la réussite du cadre actuel dans lequel évolue la politique monétaire, implique qu'il faudrait vraiment y réfléchir à deux fois avant de passer à un nouveau cadre", affirme-t-elle.

Mester, qui estime que la Fed devrait relever les taux à trois ou quatre reprises cette année et la suivante, ne fait pas mention des taux d'intérêt dans son discours.

Pour l'heure, l'institut d'émission anticipe trois hausses des taux et les marchés voient la première arriver le mois prochain.

Mester dispose du droit de vote cette année au sein de la Fed.

(Jonathan Spicer et Lindsay Dunsmuir Wilfrid Exbrayat pour le service français)