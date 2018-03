Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans le cadre du partenariat stratégique initié entre La Financière de l’Echiquier (LFDE) et Primonial le 30 novembre 2017, LFDE a acquis mercredi 100% des activités AM financier (Stamina AM et AltaRocca AM) de Primonial, tandis que Primonial a pris une participation de 40% du nouveau périmètre LFDE. Christophe Mianné est nommé au poste de directeur général de LFDE. Il conserve ses fonctions de directeur général délégué du groupe Primonial en charge de l’asset management financier.Christophe Mianné travaillera en étroite collaboration avec les deux fondateurs : Didier Le Menestrel, président du Conseil d'administration de LFDE, et Christian Gueugnier, directeur général délégué de LFDE. Il pourra s'appuyer sur une équipe renforcée avec l'acquisition par LFDE des sociétés Stamina AM et AltaRocca AM et des équipes commerciales AM transférées par Primonial."Notre ambition majeure est d'accélérer notre développement européen", a déclaré Didier Le Menestrel.