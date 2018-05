Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Financière de l’Echiquier (LFDE) a annoncé la nomination d’Alessandro Arrighi au poste de Country Manager pour l’Italie. Il a pour mission de mettre en œuvre un plan stratégique visant à renforcer l’implantation de la marque et le développement des encours en Italie. Installée dans ce pays depuis plus de 12 ans, LFDE y déploie une gamme essentiellement actions et diversifiés. Sous l’impulsion du partenariat récemment noué entre LFDE et le groupe Primonial, l’offre produits s’est enrichie de solutions de taux.Franco-italien diplômé d'un Master en finance de l'Université de Bocconi, Alessandro Arrighi bénéficie d'une solide expérience de l'industrie de la gestion d'actifs italienne et européenne. Précédemment Head of Business Development pour l'Italie et le Tessin chez Ethenea, il avait débuté sa carrière en 2000 en tant que conseiller Financial Advisor de la Banca Nazionale del Lavoro, du groupe BNP-Paribas. Alessandro Arrighi avait ensuite rejoint Aureo Gestioni au poste de responsable du développement commercial pour l'Italie du nord-ouest avant de devenir Sales Director puis Deputy Country Head pour Carmignac.