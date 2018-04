La Fondation Air Liquide renforce son action dans le cadre d’un nouveau mandat de 5 ans

Regulatory News:

Depuis sa création en 2008 la Fondation Air Liquide (Paris:AI) soutient la recherche dans les domaines de l’Environnement et de la Santé et contribue au développement local dans les pays où le Groupe est présent. La Fondation Air Liquide s’engage aujourd’hui pour 5 nouvelles années avec un budget porté à 5 millions d’euros pour la période. La mission Environnement s’élargit à l’amélioration de la qualité de l’air. De plus, les missions de la Fondation s’enrichissent d’un nouveau domaine avec l'éducation scientifique. Son Conseil d’Administration accueille par ailleurs une nouvelle personnalité qualifiée, le Docteur Sophie Szopa, spécialiste en chimie atmosphérique au Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement de Paris.

La Fondation Air Liquide a soutenu depuis sa création près de 300 projets dans 50 pays dans le domaine de l’Environnement, de la Santé et du développement local, grâce à l’implication de centaines de salariés du groupe Air Liquide qui recommandent et accompagnent ces projets. Oeuvrant pour l’intérêt général, la Fondation élargit son objet scientifique pour les années 2018-2023 à l’amélioration de la qualité de l’air et à l’éducation scientifique :

L’amélioration de la qualité de l’air , thématique scientifique liée à la fonction respiratoire et aux changements climatiques, s’inscrit naturellement dans le domaine de la protection de l’environnement qui fait partie des sujets d’origine de la Fondation. C’est à ce titre que le Docteur Sophie Szopa, spécialiste en chimie atmosphérique au Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement, rejoint le Conseil d’Administration.

, thématique scientifique liée à la fonction respiratoire et aux changements climatiques, s’inscrit naturellement dans le domaine de la protection de l’environnement qui fait partie des sujets d’origine de la Fondation. C’est à ce titre que le Docteur Sophie Szopa, spécialiste en chimie atmosphérique au Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement, rejoint le Conseil d’Administration. La Fondation oeuvrera par ailleurs pour l’éducation scientifique dans ses domaines d’expertise, considérant que la diffusion du savoir scientifique, en particulier aux plus jeunes, est un facteur essentiel du développement humain.

Pour accompagner ce développement, les fondateurs (L’Air Liquide et Air Liquide Santé International) ont décidé de doter la Fondation d’un budget de 5 millions d’euros sur 5 ans. Cela permettra de poursuivre le développement de l’action de la Fondation à travers le monde, en particulier en Amérique du Nord où le Groupe a fortement accru sa présence suite à l’acquisition d’Airgas en 2016.

Par ailleurs, le Conseil d’Administration a décidé de renouveler les mandats de toutes ses personnalités extérieures qualifiées : Madame Hynd Bouhia, Professeur Associé, Responsable du département Economie et Finances de l'Université Internationale de Rabat, le Professeur Pierre Carli, chef de service du Samu de Paris et d’anesthésie-réanimation, et Madame Bénédicte Faivre-Tavignot, Professeur de stratégie et d’innovation sociale à HEC-Paris. Le Conseil d'Administration de la Fondation est désormais composé de dix membres, dont six collaborateurs d’Air Liquide.

La Fondation Air Liquide

La Fondation Air Liquide développe des actions de mécénat au service de la science et de la société : recherche scientifique pour la préservation de l’environnement, notamment sur la qualité de l’air, recherche scientifique pour l’amélioration de la fonction respiratoire, soutien à l’éducation scientifique dans les domaines qui précèdent, et le soutien à des projets de développement local dans les pays où le Groupe est présent. Depuis sa création en 2008, elle a soutenu près de 300 projets dans plus de 50 pays, avec toujours une caractéristique : le travail avec des équipes scientifiques ou opérationnelles d’Air Liquide, qui parrainent chaque projet, assurant la haute qualité des interventions de la Fondation.

Pour en savoir plus sur les projets :

-> 38 projets scientifiques soutenus depuis sa création. Dans le domaine de l’Environnement, et plus particulièrement de la préservation de l’atmosphère, la Fondation soutient les études sur le stockage du CO 2 par les forêts et les mangroves en Asie et en Afrique. Elle participe également à la constitution en Antarctique des premières archives des glaciers de haute altitude pour les générations futures de scientifiques. Dans le domaine de la Santé, la Fondation appuie la recherche sur l'amélioration de la fonction respiratoire, avec une attention particulière à la recherche sur des maladies rares ou sur des pathologies affectant les nouveau-nés prématurés et les enfants.

-> 260 projets soutenus dans le domaine sociétal, dans 50 pays à proximité des sites d’Air Liquide. La Fondation conduit son action dans les domaines de l’éducation et la formation, de l’intégration des personnes handicapées, de la réinsertion sociale et professionnelle, de l’accès à l’eau, à l’énergie et aux soins, du développement du micro-entrepreneuriat.

Air Liquide est le leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 65 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,5 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Air Liquide a pour ambition d’être le leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à 20,3 milliards d’euros en 2017. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement représentent plus de 40 % de ses ventes. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

www.airliquide.com

Suivez-nous sur Twitter @airliquidegroup

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180405006077/fr/