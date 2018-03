Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Française Real Estate Managers (REM) a acquis auprès de Suitcase Hospitality, les murs d’un hôtel 4 étoiles au sein du 9eme arrondissement de Paris. L’actif, situé au 17 rue de Milan, à proximité de la gare Saint-Lazare. Il s’agit d’un hôtel 4 étoiles (ancienne clinique réhabilitée à neuf), d’une surface utile de 1 922 mètres carrées et de 56 chambres réparties sur 7 niveaux et un niveau de sous-sol. Un bail de douze ans ferme a été signé avec Suitcase Hospitality, groupe hôtelier, qui reste détenteur du fonds de commerce et exploitant de l’hôtel.