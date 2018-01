Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Française Real Estate Managers a acquis auprès du Groupe Lamotte, pour le compte de la Société Civile de Placement Immobilier (SCPI) Multimmobilier 2, un immeuble de bureaux situé à Euronantes, au sein de la ZAC du Pré-Gauchet sur l'ilot 1F. L'actif bénéficiera d'une proximité immédiate avec la Gare de Nantes et sera accessible depuis le boulevard Stalingrad.Le Vendôme développera une surface utile de 6 979 mètres carrés répartie en R+8, dont 6 716 mètres carrés de bureaux et 263 mètres carrés de commerces. Il offrira 56 places de stationnement dont 24 automatisées.L'ensemble immobilier, dont la livraison est prévue en juillet 2019, vise une certification BREEAM Very Good.