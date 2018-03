La Française REM signe un bail de location avec la Croix-Rouge

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Croix-Rouge française et La Française Real Estate Managers (REM) viennent de signer un bail de location de l’intégralité de l’immeuble Ipso Facto à Montrouge (92). L’immeuble est détenu en indivision par les Sociétés Civiles de Placement Immobilier Sélectinvest 1 et Crédit Mutuel Pierre 1. Ipso Facto, opération neuve, livrée en mai 2017 par Bouygues Immobilier, développe 14 000 mètres carrés de bureaux et de services. Les équipes de la Croix-Rouge française devraient s’installer dans l’immeuble à l’achèvement des travaux d’aménagement, en juillet prochain.