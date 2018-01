La Française REP achète auprès d'Altarea Cogedim une résidence services seniors

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Française Real Estate Partners acquiert en VEFA, auprès du groupe Altarea Cogedim, une résidence services seniors située à Puteaux. La résidence sera exploitée par Cogedim Résidences Services sous la marque "Cogedim Club" dans le cadre d'un bail ferme de 11 ans et 11 mois. La livraison est prévue au quatrième trimestre 2019. Cette acquisition est réalisée dans le cadre d'un mandat pour le compte de l'Erafp.L'ensemble immobilier sera composé de 75 logements meublés (du T1 au T3) et développera près de 4 120 mètres carrés sur 5 niveaux dont plus de 400 mètres carrés d'espaces communs. Il disposera également de 19 emplacements de stationnement.Idéalement située au cœur de Puteaux, la résidence profitera à tous les seniors du bassin de population de l'ouest parisien où la demande est forte. "Nous sommes très heureux de l'acquisition de cette résidence senior située dans un endroit stratégique de la région parisienne qui facilitera le rapprochement familial des seniors", précise Patrice Genre, Président de La Française Real Estate Partners.