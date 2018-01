La Française REP acquiert la future Résidence Services pour seniors « La Girandière »

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Française Real Estate Partners acquiert auprès de Demathieu Bard Immobilier et Réside Etudes (en copromotion) une résidence services seniors en VEFA située à Saint-Germain-en-Laye (78), pour le compte de l'OPPCI (Organisme Professionnel de Placement Collectif Immobilier) LF Résidence Seniors. La résidence sera exploitée par Réside Etudes Seniors sous sa marque La Girandière (Groupe Réside Etudes) dans le cadre d'un bail ferme de 11 ans et 11 mois.L'ensemble immobilier sera composé de 58 logements meublés (du T1 au T3) et développera 2 545 mètres carrés habitables sur 5 niveaux et 720 mètres carrés d'espaces communs et commerces. Il disposera également de 24 emplacements de stationnement. La livraison de l'immeuble est prévue au premier trimestre 2020.La future résidence sera située au Nord-Ouest de la ville de Saint-Germain-en-Laye, au sein de l'éco-quartier Lisière Pereire, réaménagé par la ville de Saint-Germain-en-Laye, en lisière de forêt. Le projet de développement de l'éco-quartier comprend la réalisation de 5 000 mètres carrés de bureaux, 400 logements, une crèche, une résidence hôtelière, un EPHAD, 100 logements étudiants, des commerces ainsi que la résidence services seniors.L'immeuble bénéficiera d'une bonne desserte en transports en commun grâce à la proximité immédiate de la gare "Saint-Germain-en-Laye Grande Ceinture" desservie par la ligne L et l'arrivée de la future ligne de Tram 13 en 2020."Nous sommes très fiers de cette première acquisition d'une résidence services pour seniors exploitée par Réside Etudes Seniors, qui représente également la première vente en bloc pour seniors du groupe Réside Etudes à un investisseur institutionnel", précise Patrice Genre, Président de La Française Real Estate Partners.