La Française REP acquiert une nouvelle Résidence Services pour seniors gérée par les Essentielles

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Française Real Estate Partners acquiert auprès de Demathieu Bard Immobilier une résidence services seniors en VEFA située à Soisy-sous-Montmorency (95), pour le compte de l'OPPCI (Organisme Professionnel de Placement Collectif Immobilier) LF Résidences Seniors. La résidence sera exploitée par les Essentielles dans le cadre d'un bail ferme de 11 ans et 11 mois. L'ensemble immobilier sera composé de 121 logements meublés (du T1 au T3) et développera 5 948 mètres carrés habitables et 1 619 mètres carrés d'espaces communs et commerces. Il disposera également de 52 emplacements de stationnement.La livraison de l'immeuble est prévue au premier trimestre 2020.La future résidence sera située au centre-ville de Soisy-sous-Montmorency à la limite d'Enghien-les-Bains et au sein d'un environnement résidentiel bénéficiant de nombreux commerces, services et équipements publics.Le site sera facilement accessible en transports en commun grâce à la proximité de la gare "Champs de Courses d'Enghien" du Transilien H, et à la présence de 2 lignes de bus en face de l'immeuble."Cette deuxième acquisition d'une résidence seniors gérée par les Essentielles permet d'une part, de renforcer notre partenariat avec cet exploitant, et d'autre part, de développer notre portefeuille de résidences services pour seniors en Ile-de-France", précise Patrice Genre, Président de La Française Real Estate Partners.