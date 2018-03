La Française REP signe une deuxième acquisition à Amsterdam

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Française Real Estate Partners International a acquis, pour le compte d'un Organisme de Placement Collectif en Immobilier réservé aux institutionnels de La Française, un immeuble de bureaux situé au Muiderstraat 1 dans le centre d'Amsterdam. Le bâtiment de 5 étages, rénové en 2012/2013, offre 2 731 m² de surface utile à usage de bureaux et centre d'affaires et est intégralement loué."Nous réalisons ainsi notre deuxième acquisition aux Pays-Bas. L'offre limitée d'espaces de bureaux modernes à Amsterdam et la demande actuellement forte devraient avoir un impact positif sur la valorisation de l'actif et les niveaux de loyer. Nous continuons de rechercher des opportunités d'investissement similaires en termes de qualité et de profil", a déclaré Jens Goettler, Managing Director pour l'Allemagne de La Française Real Estate Partners International.