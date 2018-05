La Française de l’Energie : Nouvelle amélioration de l’activité au 3ème trimestre : + 69%

Regulatory News:

Dans la continuité du 1er semestre, la Française de l’Energie (Paris:LFDE)(Euronext : LFDE - ISIN: FR0013030152), leader de l’écologie industrielle, enregistre sur le 3ème trimestre un chiffre d’affaires de 1,75 M€ en croissance de 69,1%.

Cette nouvelle progression porte l’activité à 9 mois à 5,1 M€ contre 2,9 M€ l’an passé, soit une amélioration de 76,1%, et ce en dépit d’une activité gaz pénalisée par des maintenances exceptionnelles sur le début d’année. Cette performance confirme la trajectoire de croissance engagée par LFDE.

L’activité de production d’électricité verte a atteint son rythme de croisière avec près de 18 GWh générés par trimestre et totalise 1,26 M€ sur ce 3ème trimestre. Cette activité très profitable devrait générer plus de 4,5 M€ sur l’exercice pour 7 M€ d’investissements.

Cette bonne dynamique conforte la société dans sa volonté d’accélérer la mise en place de nouveaux sites de production et la valorisation de cette énergie en circuits courts dans les Hauts-de-France. Conformément à son plan de marche, elle devrait mettre en œuvre l’installation de deux nouveaux sites de cogénération dans le Valenciennois d’ici la fin de l’année 2018.

En Lorraine, le changement de la pompe de fond sur le site de Lachambre va permettre de finaliser le test de production d’ici la fin de l’été 2018. En parallèle de cette opération, LFDE a lancé une nouvelle certification de ses réserves situées sur le permis exclusif de recherches Bleue Lorraine et ainsi augmenter la valeur bilancielle de ses actifs en Lorraine.

La société vient de renforcer significativement sa situation financière avec l’obtention de 9,4 M€ depuis début 2018, issus d’un prêt syndiqué de 6,4 M€ de Bpifrance et Saar LB France et d’un financement CAP3RI de 3 M€ en janvier dernier. Ces nouveaux fonds vont permettre à LFDE d’accélérer le développement de ses activités dans le Nord et le Grand Est.

Fort d’une nouvelle capacité de financement, La Française de l’Energie va poursuivre son déploiement actif et renforcer ses positions en France comme à l’international.

Prochaine communication : Chiffre d’affaires annuel 2017/2018 – 10 juillet 2018

À propos de La Française de l’Energie

La Française de l’Energie est une PME lorraine, leader de l’écologie industrielle, spécialisée dans la récupération du gaz présent dans les charbons et les anciennes mines des Hauts de France et du Grand Est. A travers des circuits courts et grâce à son savoir-faire reconnu en matière de géologie et d’ingénierie, La Française de l’Energie approvisionne en gaz, électricité verte et chaleur, les acteurs régionaux, remplaçant ainsi l’énergie importée par une énergie locale, plus propre. La Française de l'Energie dispose d'un fort potentiel de développement et ambitionne de devenir un acteur majeur du secteur de l'énergie en Europe. La société est labellisée entreprise innovante et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid and Small, CAC® All-Tradable.

