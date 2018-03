La Française de l’Energie : Solide 1er semestre 2017-2018

Regulatory News:

La Française de l’Energie (Euronext : LFDE - ISIN : FR0013030152), leader de l’écologie industrielle, confirme l’accélération de ses résultats semestriels 2017/2018 en affichant un chiffre d’affaires en progression de + 80% à 3,3 M€ avec un premier EBITDA retraité, positif de 399K€.

Comptes consolidés En milliers d'euros S1 2017/2018 1er Juil au 31 déc S1 2016/2017 1er Juil au 31 déc Chiffre d'affaires 3 351 1 860 Achats, nets des variations de stocks (2 114) (546) Autres charges d’exploitation (2 214) (2 544) EBITDA (967) (1 070) EBITDA retraité 399 (1 070) Résultat opérationnel (1 475) (1 334) Résultat opérationnel retraité (108) (1 334) Résultat financier (213) (338) Résultat net part du Groupe (1 627) (1 769)

EBITDA : Résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements

Une performance masquée par des charges exceptionnelles importantes

Le Groupe bénéficie sur ce semestre de l’accélération de son activité de production d'électricité verte qui a généré plus de 2 M€ sur la période et permet au chiffre d’affaires du Groupe de s’inscrire à 3,3 M€ avec un premier EBITDA, retraité des coûts exceptionnels, positif.

La production d’électricité verte a déjà atteint son rythme normal de production sur les 4 sites dotés d’une capacité installée de 9 MW, générant autour de 450K€ de revenus mensuels.

La performance financière du Groupe a été impactée par plusieurs maintenances exceptionnelles réalisées sur les installations de son autre activité de production et d’injection de gaz. Ces équipements sont des outils de production historiques, directement hérités des Charbonnages de France. Ces maintenances ont forcé le Groupe à réduire les ventes de gaz auprès de Total et impacté négativement l’EBITDA du groupe. En effet, les coûts d’intervention, d’approvisionnement en pièces de rechange et en gaz naturel ont été multipliés par un facteur de 10 par rapport aux dépenses opérationnelles normatives. Ces dépenses et coûts exceptionnels ont grevé la marge et les résultats opérationnels du Groupe sur le semestre pour un montant total de 1 367 K€. Ces coûts opératoires exceptionnels devraient peser pour partie sur le début du S2 de l’exercice 2017/2018 mais sont désormais revenus à leur niveau normatif.

Pour pallier à cela, le Groupe a signé un contrat d’achat de 3 moteurs électriques pour moderniser les installations de son site d’Avion, augmenter la fiabilité de son outil industriel et la production.

Ainsi, l’EBITDA s’inscrit sur ce 1er semestre à - 967 K€, en légère amélioration par rapport au S1 2016/2017. L’EBITDA retraité des coûts exceptionnels s’inscrit déjà à 399K€ et démontre la capacité du Groupe à devenir profitable.

De même le Résultat opérationnel bénéficie de l’accélération de l’activité production d’électricité verte et se porte à – 1 475 K€ sur la période en amélioration malgré les nouveaux investissements. Hors éléments exceptionnels, ce dernier s’inscrit proche de l’équilibre à – 108K€.

Le Résultat net part du Groupe suit la même trajectoire et se porte à – 1 627 K€ contre une perte de – 1 789 K€.

Une situation financière en amélioration

Les premiers revenus de l’activité de production d’électricité verte ont permis au Groupe d’atteindre l’équilibre en août 2017 avec une première génération de capacité d’autofinancement positive qui ne s’est pas maintenue sur l’ensemble de la période étant donné les maintenances exceptionnelles réalisées sur les anciens équipements de production-injection de gaz.

Malgré ces coûts exceptionnels, le Groupe a continué d’investir dans l’optimisation de ses sites de production et le développement de son activité dans le Nord et l’Est de la France

Pour atteindre ses objectifs et continuer d’améliorer sa trésorerie, le Groupe a accéléré ses efforts pour la mise en place de financement.

Il s’est, d’abord, vu accorder une subvention de 822 K€ de la part de la Région Grand-Est dans le cadre du Pacte-Etat Région pour son projet ReGaLor. Le premier acompte au titre de cette subvention est attendu d’ici au 30 juin 2018.

LFDE a reçu début 2018, un financement de la part de CAP3RI d’un montant de 3 M€. Cet investissement s’est fait sur une valorisation pré-money de 63 M€ de la filiale Gazonor Holding, renforçant ainsi ses quasi fonds propres tout en matérialisant une forte création de valeur pour ses actionnaires.

Par ailleurs, le Groupe finalise la mise en place d’un prêt mutualisé pour un montant de 6,4 M€ qui a d’ores et déjà reçu l’accord des comités de crédit des deux établissements prêteurs (BPI/SaarLB). La signature de la convention de prêt et le décaissement des fonds sont prévus pour mi-avril.

Ces financements d’un montant total de 10,2 M€ vont permettre de couvrir les prochains développements du Groupe.

Enfin, la situation financière du Groupe reste saine avec un gearing (endettement net/fonds propres) de 10% pour 52 M€ de capitaux propres.

Perspectives solides

La Française de l’Energie va sur l’année 2018 augmenter la productivité de l’activité production de gaz de Gazonor et accélérer le déploiement de nouveaux sites de production d’électricité verte.

Le Groupe a d’ores et déjà sélectionné le fournisseur pour ses nouveaux moteurs électriques qui viendront remplacer les moteurs à gaz actuellement en place sur son site d’Avion. Le 1er moteur devrait être installé en septembre 2018 et les deux autres d’ici la fin 2018. Ce changement s’accompagne d’une fiabilisation complète de l’outil de production pour l’injection de gaz de mine dans le réseau GRTGaz, sans affecter la production d’électricité verte. La modernisation de son site lui permettra augmenter significativement sa capacité de production et sa rentabilité.

Par ailleurs, le Groupe a poursuivi sa campagne de tests sur la zone du Valenciennois et, dont les premiers résultats obtenus sur le site de Rouvignies notamment confirment le potentiel d’installation de plusieurs cogénérations. Le Groupe a pour objectif l’installation de deux sites de cogénération d’ici la fin de l’année 2018 (gaz, électricité et/ou chaleur). La mise en service de ces nouveaux sites va permettre la revalorisation des réserves du Groupe dans le Nord-Pas-de-Calais au travers d’une nouvelle certification de ses réserves qui sera lancée au cours du 2nd semestre 2018.

Fort de son expérience et de son savoir-faire dans la production de gaz, LFDE souhaite étendre ses activités au-delàs des frontières et s’intéresse notamment à des pays tels que la Belgique ou l’Allemagne où des activités similaires peuvent y être déployées assez rapidement.

En Lorraine, le test de production se poursuit sur le site de Lachambre. Comme annoncé, les premiers résultats valident le potentiel d’une production de gaz commercialisable. Les équipes ont décidé de procéder à un reconditionnement au cours du mois d’avril afin de changer la pompe de fond et accélérer la phase de désorption du puits. En parallèle, le Groupe va finaliser le dimensionnement des installations en surface (filtration, compression,…) pour une injection dans le réseau de distribution. Les travaux de certifications des volumes de gaz sur cette zone vont prochainement être lancés afin de continuer de croître la valeur bilancielle du Groupe et de préparer la demande de concession courant 2018.

La montée en puissance de son activité de production d’électricité verte et les nouveaux déploiements en cours permettent au Groupe de confirmer ses objectifs 2020 d’un chiffre d’affaires autour de 35 M€ pour un EBITDA de 45% du CA.

Retrouvez La Française de l’Energie au Smallcap Event les 16 et 17 avril 2018 à Paris

Prochaine communication : chiffre d’affaires 3ème trimestre 2017/2018 – 15 mai 2018

Bloomberg code: LFDE.FP

Reuters code: LFDE.PA

Informations complémentaires :

Les comptes semestriels clos le 31 décembre 2017 ont été arrêtés par le Conseil d’Administration de La Française de l'Energie le 31 mars 2017.

Les Commissaires aux comptes du Groupe ont effectué leurs diligences d'examen limité sur ces comptes et leur rapport sur l'information financière semestrielle est en cours d’émission.

À propos de La Française de l’Energie

La Française de l’Energie est une PME lorraine, leader de l’écologie industrielle, spécialisée dans la récupération du gaz présent dans les charbons et les anciennes mines des Hauts de France et du Grand Est. A travers des circuits courts et grâce à son savoir-faire reconnu en matière de géologie et d’ingénierie, La Française de l’Energie approvisionne en gaz, électricité verte et chaleur, les acteurs régionaux, remplaçant ainsi l’énergie importée par une énergie locale, plus propre. La Française de l'Energie dispose d'un fort potentiel de développement et ambitionne de devenir un acteur majeur du secteur de l'énergie en Europe. La société est labellisée entreprise innovante.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.francaisedelenergie.fr

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180331005035/fr/