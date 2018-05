La Française renforce son Directoire

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Française a nommé Pascale Auclair au poste de Secrétaire générale. Elle fera à ce titre son entrée au Directoire de la société au côté de Xavier Lépine (Président) et Patrick Rivière (Directeur Général). Elle succèdera ainsi à Pierre Lasserre et prendra les responsabilités du Contrôle interne & Conformité, des Risques opérationnels & Data protection, du Juridique et des Contrôles des risques.Pascale Auclair bénéficie de près de 35 ans d'expérience dans la finance. Elle a débuté sa carrière en 1983 à la Société Générale en tant que gérante d'OPCVM obligataires puis a exercé chez BAFIP, Cheuvreux de Virieu. En 1992, elle rejoint Groupama où elle prend la responsabilité de la gestion de taux, puis est associée en 1994 à la création de la filiale dédiée à la gestion d'actifs du groupe et au développement vers une clientèle externe. En 1998, Pascale Auclair prend la responsabilité des équipes de gestion obligataire et diversifiée et devient en 1999 membre du Directoire de Groupama Asset Management puis Directeur général adjoint.En 2006, Pascale Auclair rejoint LFP Investissements en qualité de Directeur de la gestion puis, lors de la fusion avec le groupe UFG en 2010, est nommée Directeur de la gestion et Directeur général de LFP, société de gestion dédiée à la gestion des valeurs mobilières au sein du groupe UFG-LFP, devenu le groupe La Française.Les responsabilités actuelle de Pascale Auclair seront assurées par Patrick Rivière avec l'appui de Jean-Luc Hivert et Laurent Jacquier-Laforge, qui seront nommés Directeurs Généraux. Jean-Luc Hivert sera Directeur général et directeur des investissements Fixed Income & Cross Asset et Laurent Jacquier-Laforge, Directeur général et directeur des investissements Actions.