Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Française, groupe de gestion d'actifs international avec plus de 66 milliards d'euros d'actif sous gestion et des bureaux en Europe, en Asie et aux États-Unis, poursuit sa stratégie de développement en Asie et consolide son équipe avec l'arrivée de Kelly Choi au poste d'International Sales Manager. Kelly Choi justifie d’une expérience de 5 ans dans la gestion d’actifs, ayant assumé des fonctions de développement des ventes (en se concentrant sur la région de la Grande Chine) pour plusieurs entreprises du secteur, dont PineBridge Investments Asia et Baring Asset Management.