Bourse de Paris : La France appelle les autorités turques à la retenue en Syrie

La France appelle la Turquie à agir avec retenue dans le cadre de son offensive lancée dans l'enclave kurde syrienne d'Afrin et demande une réunion urgente du Conseil de sécurité sur la situation en Syrie.

Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, s'est entretenu dimanche avec son homologue turc, Mevlut Cavusoglu de "la situation en Syrie, et plus particulièrement (des) développements en cours à Afrin, à Idlib et dans la Ghouta orientale, près de Damas", a déclaré le Quai d'Orsay dans un communiqué.

L'enclave kurde d'Afrin, à proximité de la frontière turque dans le nord-ouest de la Syrie, est la cible depuis jeudi soir de bombardements des forces turques, qui y sont entrées dimanche. Ankara, qui considère comme "terroriste" la milice kurde des YPG (Unités de protection du peuple) qui l'occupe, entend y créer une "zone de sécurité".

Les poches de résistances rebelles de la province Idlib et de la Ghouta orientale sont elles le théâtre d'intenses combats avec les forces gouvernementales et leurs alliés.

La France "appelle les autorités turques à agir avec retenue dans un contexte difficile où la situation humanitaire se détériore dans plusieurs régions de Syrie en conséquence des opérations militaires qui y sont menées par le régime de Damas et ses alliés", indique le Quai d'Orsay.

"Compte tenu des récents développements sur le terrain, (la France) demande une réunion urgente du Conseil de sécurité sur la situation en Syrie", ajoute le ministère, comme l'avait annoncé un peu plus tôt sur Twitter Jean-Yves Le Drian. (Julie Carriat, édité par Jean-Stéphane Brosse)