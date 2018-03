La Grèce a renoué avec la croissance en 2017, +1,4% (1ère estimation officielle)

Athènes (awp/afp) - La Grèce a renoué avec la croissance en 2017, avec une progression de son produit intérieur brut (PIB) de 1,4% et quatre trimestres consécutifs en hausse, une première depuis l'éclatement de la crise de la dette en 2010, selon des données officielles publiées lundi.

Selon cette première estimation de l'Autorité grecque des statistiques (Elstat), "le PIB s'est élevé à 187,1 milliards d'euros en 2017 contre 184,6 milliards en 2016", année de croissance nulle.

Ce résultat confirme les prévisions du budget de l'Etat grec et celles des créanciers du pays (Union européenne et Fonds monétaire international) faisant état en 2017 de la reprise de l'économie grecque après une récession inédite de huit ans, au cours de laquelle le pays a perdu environ un quart de son PIB.

Toutefois, la progression de 1,4% en 2017 est moins élevée que celles de 1,6% prévue par la Commission européenne cet automne et de 1,8% anticipée par Athènes dans son budget 2018, adopté en décembre dernier.

La Commission avait initialement prévu au début 2017 une croissance de 2,7% pour Athènes avant de l'abaisser une première fois à 2,1% cinq mois plus tard.

Pour 2018, première année où elle doit retrouver son autonomie financière après sept ans de mise sous perfusion des prêts UE et FMI, la Grèce comme la Commission table sur une croissance de 2,5%.

Le pays, toujours surendetté (179% du PIB), avait perdu un quart de son PIB entre 2008 et 2016, du fait des politiques d'austérité ayant accompagné les trois prêts successifs qui lui ont été consentis. Le dernier, en 2015, doit expirer en août prochain.

En 2014, le pays avait brièvement retrouvé une faible croissance d'environ 0,5%,avant de retomber en récession, mais n'avait pas enregistré quatre trimestres consécutifs de hausse comme cette année.

Selon l'Elstat, le PIB au quatrième trimestre 2017 a progressé de 1,9% sur un an tandis que "par rapport au troisième trimestre de la même année, "la croissance s'est élevée à 0,1%".

- Croissance vs dette -

Le taux de croissance du pays ces prochaines années est au centre des discussions qu'Athènes a entamées avec ses créanciers pour un allègement de la dette publique, qui s'est établie à 318,7 milliards d'euros en 2017 et devrait encore gonfler à 327,9 milliards en 2018.

Selon un mécanisme, proposé par la France et que la zone euro peaufine actuellement, Athènes paierait plus pour le service de sa dette si son économie progresse, et moins quand celle-ci stagne.

S'il accumule les compliments internationaux pour l'assainissement des finances publiques qu'il a mené à bien en trois ans, à rebours de ses engagements électoraux d'en finir avec l'austérité, le gouvernement de gauche d'Alexis Tsipras doit encore faire ses preuves sur sa capacité à faire rebondir l'économie.

D'autant que le chômage poursuit ses ravages économiques et sociaux dans le pays, à 20,2% au troisième trimestre 2017, soit le plus élevé de la zone euro, en dépit d'un recul.

La Grèce doit présenter en avril un plan de relance, pour faire suite au plan de sauvetage européen en sa faveur, a indiqué il y a deux semaines le ministre grec des Finances Euclide Tsakalotos.

Après le programme de prêts, "tout devra être basé sur une stratégie de croissance purement grecque. Le plus tôt cette stratégie de croissance sera élaborée, mieux ce sera", avait relevé le Commissaire aux Affaires économique de l'UE Pierre Moscovici lors d'une récente visite à Athènes.

Dans l'attente, la Grèce et ses créanciers pavent la voie au retour prévu du pays sur les marchés financiers en août prochain: vendredi, la Grèce a obtenu le feu vert de la zone euro pour le versement d'une nouvelle tranche, de 5,7 milliards d'euros du troisième prêt accordé au pays en 2015.

Parallèlement, les discussions ont commencé pour la réalisation d'un dernier paquet de réformes avant la fin du programme.

Les deux parties se sont engagé à tenir un "calendrier serré", en vue d'un accord lors de la réunion des ministres des Finances de la zone euro de juin, a indiqué le gouvernement grec. Le rendez-vous pourrait aussi, selon les voeux de M. Moscovici, sceller un accord sur la dette.

afp/rp