La Ligue arabe veut une enquête sur les armes chimiques en Syrie

DHAHRAN, Arabie Saoudite, 15 avril (Reuters) - La Ligue arabe a réclamé dimanche une enquête internationale sur l'utilisation "criminelle" des armes chimiques en Syrie et a condamné "l'ingérence" de l'Iran dans les affaires d'un certain nombre de ses pays membres.

"Nous soulignons notre condamnation absolue de l'utilisation des armes chimiques contre le peuple syrien et nous exigeons une enquête internationale indépendante afin de garantir l'application du droit international contre quiconque qui s'avérerait avoir utilisé des armes chimiques", lit-on dans un communiqué distribué aux journalistes.

L'Arabie saoudite et ses alliés ont exprimé leur soutien aux frappes aériennes menées samedi par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France contre des sites présumés d'armes chimiques en Syrie. L'Irak et le Liban ont condamné ces frappes.

Damas nie utiliser ou posséder des armes chimiques et a qualifié les frappes occidentales d'acte d'agression.

Le communiqué de fin de sommet de la Ligue arabe appelle à un renforcement des sanctions internationales contre l'Iran, grand allié de la Syrie avec la Russie, et demande à Téhéran de retirer "ses milices" de Syrie et du Yémen.

"Le sommet condamne l'ingérence iranienne dans les affaires intérieures des pays arabes, que ce soit en provoquant des affrontements confessionnels, en implantant des milices dans des pays arabes comme le Liban, l'Irak et le Yémen ou en accueillant des terroristes d'Al Qaïda", a déclaré le ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel Djoubeïr lors d'une conférence de presse.

L'Arabie Saoudite, qui succède à la Jordanie à la présidence tournante de la Ligue, a annoncé que ce rassemblement s'appellerait le "Sommet al Qods (Jérusalem)", en référence à la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël, décision que les États arabes ont condamné.

Les délégués présents au sommet se sont engagés à soutenir les Palestiniens, qui veulent faire de Jérusalem-Est la capitale d'un futur Etat palestinien. Le roi Salman a annoncé que l'Arabie saoudite faisait un don de 200 millions de dollars (160 millions d'euros) pour les aider. Sur cette somme, 50 millions de dollars iront à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies (UNRWA) pour les Palestiniens. (Stephen Kalin et Sarah Dadouch; Danielle Rouquié pour le service français)