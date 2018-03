La Macédoine expulse un diplomate russe dans l'affaire Skripal

SKOPJE, 26 mars (Reuters) - La Macédoine a annoncé lundi qu'elle allait procéder à l'expulsion d'un diplomate russe dans le cadre des mesures prises par les Occidentaux après l'empoisonnement d'un ancien agent double russe dans le sud de l'Angleterre.

Le ministère macédonien des Affaires étrangères a précisé dans un communiqué que la décision avait été prise en concertation avec "les alliés et partenaires de l'UE et de l'Otan" et par solidarité avec la Grande-Bretagne.

L'adhésion de la Macédoine à l'Alliance atlantique et au bloc communautaire est pour l'instant bloquée par la Grèce en raison d'un contentieux sur le nom de cette ancienne république de la Fédération de Yougoslavie.

Après l'annonce de cette décision, l'ambassade de Russie à Skopje a déclaré que Twitter : "cette mesure exceptionnellement inamicale et injustifiée n'a pas de précédent dans les relations russo-macédoniennes. La partie macédonienne porte l'entière responsabilité de ses conséquences".

( Kole Casule; Pierre Sérisier pour le service français)