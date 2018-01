La Mobilière cède la start-up smide à sa direction

Zurich (awp) - La Mobilière se sépare de sa filiale de distribution de vélos électriques smide dans le cadre d'un management buy-out à ses trois collaborateurs Corinne Vogel, Nick Müller et Raoul Stöckle, a-t-elle indiqué dimanche.

La demande et l'enthousiasme sont élevés et les repreneurs veulent mettre à profit et utiliser le potentiel de smide comme alternative pour la mobilité dans les villes, a déclaré M. Stöckle, cité dans le communiqué. Smide a été mise sur pied par La Mobilière pour récolter des expériences hors de son métier de base dans l'économie de partage et dans le comportement de mobilité dans l'environnement urbain.

