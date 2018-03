La Mutuelle Générale remporte le trophée de l'innovation Big Data Paris 2018 pour DeepDive

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A l'occasion de la sixième édition des trophées de l'innovation Big Data Paris, la Mutuelle Générale s'est vue récompensée du trophée de l'innovation Big Data dans la catégorie B to C pour la performance et le caractère novateur de sa solution, DeepDive. Réalisée en interne, cette dernière permet une amélioration du process de gestion du courrier postal reçu, grâce à une forme d'intelligence artificielle.Troisième mutuelle santé de France, la Mutuelle Générale reçoit entre 4 000 et 10 000 courriers par jour pour des demandes de remboursement, des devis, des changements de situation, etc. Chaque demande étant destinée à un service spécifique, il est primordial, pour le groupe, de qualifier rapidement et avec précision son motif afin de lui apporter une réponse adéquate dans des délais aussi courts que possible. Jusqu'à présent, cette étape de qualification était réalisée grâce à une solution éditeur du marché dont la performance n'était pas suffisante pour les besoins de la Mutuelle Générale.L'équipe de Data Scientists de La Mutuelle Générale a ainsi construit, en moins de trois mois, son propre algorithme de reconnaissance de documents et de qualification des demandes. Les premiers résultats obtenus sont prometteurs : le taux de reconnaissance a augmenté de 25% et les temps de traitement machine ont été divisés par 24.