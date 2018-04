La Poste suspend son service de réacheminement de colis

Berne (awp/ats) - La Poste a temporairement suspendu son service de réacheminement de colis depuis fin février. Des fraudeurs utilisaient cette possibilité.

Des criminels ont piraté des comptes de courriels et des données bancaires grâce au phishing, selon un porte-parole de l'entreprise confirmant à l'ats des information de la NZZ am Sonntag. Les criminels ont ainsi pu commander des marchandises et faisaient envoyer la facture ainsi que l'article à l'adresse de la victime.

Ils interceptaient ensuite la notification électronique de livraison et redirigeaient les paquets vers un automate à colis. Les fraudeurs pouvaient récupérer les articles grâce à un code, également envoyé par mail par La Poste.

Le géant jaune veut éliminer ces failles et revoit son système d'authentification. Le client recevra dorénavant un code de confirmation via téléphone mobile qu'il devra introduire afin de rediriger le paquet.

La Poste veut réactiver son service à la fin avril. Elle n'est pas responsable pour les dommages engendrés.