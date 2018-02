La banque néerlandaise NIBC lance son projet d'IPO

L'établissement, propriété du fonds de capital investissement américain JC Flowers, précise qu'il envisage de coter 35% de son capital dans les prochaines semaines.

Des sources avaient rapporté vendredi à Reuters que la banque de La Haye pourrrait être valorisée entre 1,5 et 1,8 milliard d'euros via cette IPO, ce qui représente une légère décote par rapport à sa valeur comptable d'environ deux milliards d'euros.

NIBC est spécialisée dans le crédit immobilier et le crédit aux PME aux Pays-Bas, en Allemagne, en Grande-Bretagne et en Belgique et son activité de banque de détail a connu une croissance rapide depuis 2008.

JC Flowers avait voulu en 2008 vendre NIBC à la banque islandaise Kaupthing pour trois milliards d'euros mais ce projet avait échoué avec l'éclatement de la crise financière et NIBC a subi de lourdes pertes sur ses investissements dans les prêts immobiliers "subprime" aux Etats-Unis, JC Flowers étant au final contraint d'injecter 400 millions d'euros dans la banque.

La restructuration de la banque a porté ses fruits et elle a commencé à étudier diverses options stratégiques en août dernier.

Morgan Stanley, Citi et Deutsche Bank seront les chefs de file de l'opération tandis qu'ING et ABN Amro seront les teneurs de livres.

(Toby Sterling; Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)