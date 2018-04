La collaboration Acapture-Sift Science apporte aux marchands des solutions anti-fraude de classe mondiale

Permettre aux marchands de réaliser des taux plus élevés de conversion et d'autorisation en temps réel en réduisant la fraude, les faux positifs et les coûts d'exploitation.

Amsterdam, Pays-Bas - 4 avril 2018 - Acapture, un processeur de paiement omnicanal mondial, s'est associé à Sift Science, une société spécialisée dans le machine learning (apprentissage automatique). Celle dernière vise à protéger les entreprises contre la fraude et les arnaques. Grâce à la technologie la plus intelligente de gestion de la fraude et aux efforts conjoints de rendre les expériences en ligne plus fluides et plus sûres, les deux sociétés s'érigent en bouclier contre la fraude ecommerce en vue d'aider les marchands à maximiser leurs revenus.

Le partenariat crée une plateforme unique capable de gérer tout type de fraude e-commerce, avec l'appui de Sift Science. Les solutions internes d'acquisition internationale d'Acapture donnent accès aux données de paiement ainsi qu'un aperçu du parcours de paiement du consommateur final. Une fois jumelées aux modèles de machine learning de pointe de Sift Science, ces données constituent la solution ultime de gestion de la fraude aux fins de protéger les marchands dans cet univers trépidant de la fraude.

« Nous sommes ravis d'avoir Sift Science comme partenaire de confiance dans notre mission à long terme d'aider les marchands à lutter contre la fraude et de leur offrir une meilleure expérience de consommation », a déclaré Rudolf Booker, PDG d'Acapture. « Cela constitue un défi majeur pour eux, et donc, une priorité pour nous ! En travaillant de concert et en combinant l'expertise pratique en gestion de la fraude et le machine learning de Sift Science à l'aperçu complet qu'offre Acapture sur les flux de transactions, nous sommes convaincus de devenir le premier choix des marchands en termes de gestion de la fraude. »

« Les données d'Acapture et nos modèles de machine learning stimuleront la croissance des entreprises en réduisant la fraude, les faux positifs et les coûts d' exploitation », a déclaré Jason Tan, PDG de Sift Science. « Le fait d'associer nos plateformes technologiques éprouvées permettra aux marchands de distinguer automatiquement qui est digne de confiance et qui ne l'est pas. Ils n'auront plus à faire de compromis entre la protection et la croissance de leur entreprise. »

La fraude e-commerce a toujours été un défi majeur pour les marchands et elle continue de les perturber dans leurs activités principales, les empêchant ainsi de tirer le meilleur parti de leur trafic entrant. En raison des limitations sur les applications fondées sur des règles, de nombreuses transactions authentiques sont rejetées, ce qui fait que des clients légitimes sont déçus par leur expérience d'achat. Cette approche rigide de la prévention des fraudes a non seulement un impact négatif sur les taux de conversion, mais aussi sur la réputation de la marque, surtout aujourd'hui, avec des plateformes de médias sociaux donnant aux consommateurs une plus grande liberté d'expression. Le partenariat Acapture / Sift Science vise à réduire le nombre de clients authentiques bloqués et à optimiser les conversions grâce à des modèles de machine learning personnalisés et enrichis avec des données. Les marchands peuvent désormais se concentrer sur la mise à l'échelle de leur entreprise et ne plus se laisser distraire par les problèmes de fraude.

À propos d'Acapture

Lancé en 2015, Acaptureest un prestataire de services de paiement international, moderne et innovant, dont l'objectif est de maximiser les revenus des commerçants du monde entier. Acapture est l'entreprise filiale de Payvision, l'un des réseaux acquéreurs de cartes à l'échelle mondiale qui se développe le plus rapidement en ce moment. Agréé comme un établissement de paiement par la Banque centrale néerlandaise, Acapture s'est associé avec Payvision pour maximiser les revenus des marchands et les aider à développer leurs entreprises à l'échelle mondiale. Ceci grâce à une solution complète de paiement omnicanal basée sur les données et capable de gérer un paiement à chaque étape, de la caisse au règlement en passant par la collecte de fonds.

Le système d'Acapture comprend le SlicePay pour l'allocation simplifiée des fonds à plusieurs parties à partir d'une seule transaction, la gestion des données scientifiques pour des taux d'autorisation améliorés. Étant par ailleurs la meilleure plateforme d'intelligence humaine et artificielle, il permet une détection de la fraude, une optimisation de la conversion, une intégration en une journée à l'aide d'un flexible RESTful APL, des rapports consolidés, un processus de rapprochement simplifié, l'acquisition de cartes à l'échelle mondiale et la capacité à traiter plus de 80 des méthodes de paiement alternatives les plus populaires et plus de 150 devises de transaction.

Avec sa société mère, Payvision, Acapture a remporté le prix du meilleur PSP lors de la remise des prix MPE 2017 à Berlin. Pour de plus amples informations, consultez le site www.acapture.com et suivez Acapture sur LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube et son blog d'entreprise. Pour plus d'informations, veuillez contacter : Alina Geosanu | Assistante en Relations publiques et Communications ; courriel : alina@payvision.com

À propos de Sift Science

Sift Science, principal fournisseur en « confiance numérique », desservent des milliers de sites Web mondiaux et propose également des applications. Des entreprises comptent sur la plateforme Digital Trust de Sift Science pour déterminer en temps réel les utilisateurs auxquels elles peuvent faire confiance sur les canaux numériques. Notre Machine Learning Live, notre réseau global de confiance et nos technologies d'automatisation alimentent la croissance des entreprises et renforcent leur expansion vers de nouveaux marchés tout en protégeant les entreprises et leurs clients contre tous les sources de fraude et d'arnaques.

Protéger les données de nos clients, c'est une priorité pour nous. Nous maintenons un programme dynamique de sécurité de l'information, lequel a été conçu conformément aux meilleures pratiques de l'industrie, y compris SOC 2.

Pour en savoir plus, consulter le site https://siftscience.com/. Pour plus d'informations, veuillez contacter : Kristina Richmann, Pan Communications (for Sift Science): Kristina Richmann <krichmann@pancomm.com>

