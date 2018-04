La confiance des analystes a reculé en avril (indice CS CFA)

Zurich (awp) - L'indice Credit Suisse CFA s'est replié en avril, passant à 7,2 points, contre 16,7 points en mars. Il atteint ainsi son plus bas niveau depuis octobre 2016, indique mercredi Credit Suisse dans son étude mensuelle auprès des analystes financiers.

La majorité des analystes interrogés (71%) ne s'attend à aucun changement majeur sur le plan de la situation économique au cours des six prochains mois, considérée comme "bonne" par 61% d'entre eux.

Les perspectives sont également optimistes concernant les marchés des actions, la moitié des analystes tablant sur une hausse des cours en Suisse et aux Etats-Unis lors des six prochains mois. Une part plus importante (40%) qu'auparavant escompte une hausse des prix de l'or.

Le rallye de l'euro devrait se poursuivre au cours des prochains mois, estiment en majorité les analystes interrogés par Credit Suisse. Le reste des attentes quant à la situation économique suisse a toutefois peu changé, malgré un repli général de la confiance.

Au niveau des taux d'intérêt et de l'inflation, les perspectives sont restées similaires au mois précédent. La moitié des analystes s'attend à une hausse des prix en Suisse et dans la zone euro au cours des prochains mois et même 75% concernant les Etats-Unis. Au total 73% des analystes tablent sur une inflation comprise entre 0,5% et 1% cette année.

Le risque d'une guerre économique est considéré comme relativement faible.

