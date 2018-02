La confiance des investisseurs a progressé en février malgré le retour de la volatilité

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'indice mondial de confiance des investisseurs réalisé par State Street Global Exchange s'établit à 107,4 en février, en hausse de 4,4 points par rapport au niveau de 103 (en données corrigées) enregistré en janvier. Les investisseurs en Amérique du Nord et en Asie ont affiché un regain d'appétit pour le risque, avec une hausse des indices régionaux respectifs de 6,1 points à 104,4 et de 7,8 points à 108,5. En revanche, l'indice de la confiance des investisseurs en Europe a enregistré un recul de 12,9 points, terminant à 100,6."Loin d'être ennuyeux, le mois de février a vu l'attention des marchés mondiaux captivée par les inquiétudes croissantes liées à l'inflation, ainsi qu'au rythme et au degré de la remontée des taux d'intérêt. Il semble, cependant, que le retour de la volatilité n'ait pas entamé l'appétit des investisseurs institutionnels pour le risque " commente Ken Froot, l'un des créateurs de cet indice.