La confiance des investisseurs s'améliore en mars, selon State Street Global Exchange

State Street Global Exchange a publié les résultats de l'indice de confiance des investisseurs " State Street Investor Confidence Index" pour le mois de mars 2018. L'indice mondial de confiance des investisseurs s'établit à 111,9, en hausse de 4,8 points par rapport au niveau de 107,1 (en données corrigées) enregistré en février. Dans toutes les régions du monde, les investisseurs ont affiché un regain d'appétit pour le risque, avec une hausse des indices régionaux respectifs de 5,8 points à 109,8 en Amérique du Nord, de 1,6 point à 102,1 en Europe, et de 1,3 point à 109,6 en Asie." Après un mois de février volatile, les institutions semblent avoir repris goût au risque en mars, l'indice de confiance ayant augmenté dans toutes les régions que nous étudions " commente l'un des développeurs de l'indice, Ken Froot. "Toutefois, les propos de plus en virulents en faveur de politiques protectionnistes et les craintes d'une guerre commerciale potentielle continuent d'envenimer la situation et risquent d'affecter la confiance des investisseurs "." Bien que l'indice mondial de la confiance des investisseurs soit en hausse ce mois-ci, il sera intéressant de voir si le resserrement progressif de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine et la récente tension du marché monétaire, illustrée par l'augmentation des spreads LIBOR-OIS, auront un impact sur cette confiance à l'avenir " ajoute Rajeev Bhargava, managing director et directeur du groupe de recherche sur le comportement des investisseurs chez State Street Associates.